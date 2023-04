Chiara Mastroianni sarà la madrina del Festival di Cannes 2023 L’attrice è la figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Presenterà la cerimonia di apertura di Cannes 2023 del 16 maggio e la cerimonia di chiusura del 27 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Mastroianni sarà la madrina della settantaseiesima edizione del Festival di Cannes. L'attrice, figlia di Marcello Mastroianni e di Catherine Deneuve, presenterà la cerimonia di apertura di Cannes 2023, che si terrà martedì 16 maggio e la cerimonia di chiusura del prestigioso evento, che si terrà sabato 27 maggio.

Chiara Mastroianni, figlia di Marcello Mastroianni e di Catherine Deneuve

Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni nel film La cagna

L'attrice Chiara Mastroianni è la figlia di due mostri sacri del cinema. Era il 1971, quando Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve si ritrovarono sul set del film La cagna, diretto da Marco Ferreri. Da lì, cominciò la loro relazione che si protrasse fino al 1975. Da questa storia d'amore, nel 1972, nacque Chiara Françoise Charlotte Mastroianni. Tra i film più recenti a cui l'attrice ha preso parte anche Tutti i ricordi di Claire diretto da Julie Bertuccelli; L'hotel degli amori smarriti diretto da Christophe Honoré; La ragazza con il braccialetto con la regia di Stéphane Demoustier e I figli degli altri con la regia di Rebecca Zlotowski. Chiara Françoise Charlotte Mastroianni lavora anche come doppiatrice.

In gara a Cannes 2023 tre film italiani

Catherine Deneuve e la figlia Chiara Mastroianni

Il Festival di Cannes 2023 sarà seguito con particolare interessa dagli italiani appassionati di cinema. In lizza per la Palma d'Oro, infatti, ci sono tre film italiani: La Chimera di Alice Rohrwacher; Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti e Rapito di Marco Bellocchio. Ben tre pellicole, circostanza che non si verificava dal 2015. Non resta che attendere martedì 16 maggio per assistere alla cerimonia di apertura della settantaseiesima edizione del Festival di Cannes, con la madrina Chiara Françoise Charlotte Mastroianni.