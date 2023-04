Il Festival di Cannes 2023 ha trovato il suo film d’apertura, sarà Jeanne du Barry con Johnny Depp Il Festival di Cannes ha trovato il suo film di apertura. Si tratta di “Jeanne du Barry” pellicola che vede il ritorno di Johnny Depp in scena dopo il lungo processo con Amber Heard.

A cura di Ilaria Costabile

Sembra proprio che il Festival di Cannes abbia voluto dare una sferzata di modernità alla prossima edizione, puntando su alcuni film decisamente hollywoodiani che, però, rientrano tra i titoli più attesi dell'anno. Ad aprire la rassegna cinematografica, sarà infatti "Jeanne du Barry" che ha come protagonista Johnny Depp, ed il primo film in cui il divo appare dopo le querelle legali con l'ex moglie Amber Heard. Una scelta, quella di Thierry Fremaux, presidente della kermesse, che risponde all'esigenza di rimettere in circolo un sistema che, già da qualche tempo, sembrava confinato ad un pubblico fin troppo di nicchia, nonostante la presenza di titoli che, comunque, hanno poi avuto una certa risonanza.

La trama del film con Johnny Depp

La presenza di Johnny Depp sulla Croisette è attesa per il prossimo 16 maggio, in apertura del Festival, quando verrà presentato il lungometraggio diretto e interpretato da Maïwenn Le Besco, in cui l'attore interpreta Luigi XVI. La storia ruota, per l'appunto, attorno al monarca francese, accusato di aver favorito una giovane donna di umili origini, Madame du Barry, che in poco tempo è entrata nelle sua grazie, elevando anche la sua condizione sociale. Alla base dell'avvenimento c'è l'inganno perpetrato dalla giovane Jeanne du Barry che, servendosi della sua intelligenza, fa innamorare il re all'oscuro del fatto che fosse una cortigiana e attirandosi il chiacchiericcio della corte.

Da DiCaprio a Harrison Ford gli altri divi di Hollywood a Cannes

Nel frattempo sono stati annunciati altri due titoli che saranno presenti alla 73esima edizione del Festival di Cannes. Si tratta di Killers of the Flowers Moon, il film diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, presentato per la prima volta sulla Croisette, a cui seguirà anche Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto film della saga firmata da Steven Spielberg che vede nuovamente protagonista l'iconico Harrison Ford, che vestirà i panni del noto archeologo per l'ultima volta.