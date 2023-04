Indiana Jones e il quadrante del destino in anteprima a Cannes e in Italia dal 28 giugno Dopo 15 anni Indiana Jones torna al Festival di Cannes con l’anteprima mondiale dell’ultimo capitolo della saga con Harrison Ford. In Italia arriverà il 28 giugno.

La notizia è di quelle bomba. Il grande ritorno di Harrison Ford e di Indiana Jones passa per l'anteprima mondiale al Festival di Cannes. Il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, captilo conclusivo della saga prodotta da Lucasfilm, sarà al Festival di Cannes giovedì 18 maggio. L'arrivo nelle sale italiane, invece, è previsto per il 28 giugno. Il quinto capitolo sarà anche l'ultimo della saga. Il film sarà diretto da James Mangold. Nel cast Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).

L'ultimo capitolo di Indiana Jones

L’attesissimo ultimo capitolo cinematografico dell’amato franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo, sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà il 28 giugno nelle sale italiane. Il regista James Mangold ha commentato:

Nel 1995 è stato un onore per me venire a Cannes con il mio primo film all’interno della Quinzaine des Réalisateurs. Ventotto anni dopo, sono orgoglioso di tornare con qualcosa di un po’ più spettacolare. Io e i miei leggendari collaboratori siamo davvero entusiasti di condividere con il pubblico una nuova ultima avventura di Indiana Jones.

Tutti i film di Indiana Jones

La saga di Indiana Jones è cominciata nel 1981 con il film "I predatori dell'arca perduta". Dopo il grande successo è stato pubblicato il prequel, nel 1984, "Indiana Jones e il tempio maledetto". Nel 1989, invece, è uscito il terzo film, sequel, "Indiana Jones e l'ultima crociata". Il successo fu incredibile, tra videogame e fumetti. Nel 1992, invece, iniziarono a essere trasmesse "Le avventure del giovane Indiana Jones" con Sean Patrick Flanery nel ruolo di Harrison Ford. A 19 anni di distanza dal terzo film, esce "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo": è il 2008. Tutti e quattro i film sono stati ideati da George Lucas e diretti da Steven Spielberg, che in quest'ultimo fil, fiugra tra i produttori esecutivi.