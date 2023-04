Nuovo prequel de Il trono di spade, in arrivo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight HBO produrrà un nuovo prequel della fortunata serie Il trono di spade. In arrivo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, tratto dai romanzi di George R. R. Martin.

A cura di Stefania Rocco

Il trono di spade avrà un nuovo prequel. La casa di produzione HBO è pronta a produrre A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, spin off della serie tratto dai racconti di Dunk and Egg di George R. R. Martin. Si tratta di una raccolta di tre novelle fantasy, pubblicate nel 2014, che raccontano la storia del cavaliere errante Dunk e del futuro re Aegon V, noto come Egg. Nel corso di un evento dedicato agli investitori e alla stampa, Warner Bros Discovery ha già annunciato il progetto che sarà ambientato 90 anni prima degli eventi raccontati in Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

La sinossi di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

“Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros… Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni”, si legge nella sinossi ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. A George R.R. Martin sarà affidato il ruolo di produttore esecutivo e sceneggiatore, in collaborazione con Ira Parker di House of the Dragon). La produzione esecutiva è invece affidata a Ryan Condal e Vince Gerardis.

Le indiscrezioni sullo spin off dedicato alla dinastia Targaryen

L’annuncio del prequel incentrato su Dunk ed Egg arriva a poche settimane dalla diffusione delle indiscrezioni secondo le quali HBO starebbe lavorando a un altro spin off dedicato alla dinastia Targaryen e in particolare alla figura di Aegon I Targaryen e delle sue due mogli-sorelle, Visenya e Rhaenys. Questi eventi hanno avuto luogo 300 anni prima egli eventi narrati ne le Cronache del ghiaccio e del fuoco.