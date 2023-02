House of the Dragon 2, la seconda stagione esce nell’estate del 2024 La seconda stagione di House of the Dragon, secondo quanto anticipato da HBO Max, non sarà disponibile prima dell’estate 2024. Ma ci sono novità anche sullo spin-off con Kit Harington.

I draghi non voleranno prima dell'estate del 2024. La seconda stagione di House of the Dragon, secondo quanto anticipato da HBO Max, non sarà disponibile prima di quel tempo. Non è ancora ufficiale, ma secondo Casey Bloys, CEO dei content di HBO e di HBO Max, è un'ipotesi più che probabile quella di rivedere la serie per la stagione estiva dell'anno prossimo.

La massima attenzione di HBO su House of the Dragon

HBO ha dimostrato di avere massima cura del franchise di George R.R. Martin. Dopo Game of Thrones, infatti, era stato girato un episodio pilota di una serie prequel con Naomi Watts, poi cancellata. Quella relativa alla genesi degli Estranei, che avrebbe rivelato molto di più sul loro ruolo all'interno delle avventure del Trono di Spade, ma la HBO non ci ha pensato su due volte a cancellare il progetto e puntare tutti sui draghi dei Targaryen: "Una buona sceneggiatura", ha dichiarato Casey Bloys, "ha la priorità. Andiamo avanti solo con sceneggiature di cui siamo entusiasti". E su House of the Dragon: "Ci siamo arrivati solo sviluppando tante idee di serie, girando un pilota, sviluppando una serie di sceneggiature e poi siamo arrivati ad House of the Dragon. Farlo di nuovo, richiederà un grande sforzo. Lo stesso sforzo. Devi sviluppare molte cose, provarne anche di più, ma bisogna fare attenzione".

Gli altri spin-off di Game of Thrones

Tra i potenziali spin-off di Game of Thrones ce n'è uno con Kit Harington che riprende il ruolo di Jon Snow. C'è grande attesa, ma anche in questo caso tutto è in fase di sviluppo. La serie tv, come sappiamo, comincerà proprio da dove è finita la serie madre, Game of Thrones. Sarà considerato quindi uno stand alone, ma anche il primo vero sequel di Game of Thrones. Da quello che sappiamo, Kit Harington si sta concentrando esclusivamente alla produzione di "Snow", avendo rifiutato altre produzioni.