Il sequel di Game of Thrones su Jon Snow: Kit Harington di nuovo protagonista Stando a quanto riporta Hollywood Reporter la HBO starebbe valutando una serie sequel di Game of Thrones. Protagonista del progetto sarebbe il personaggio di Jon Snow e, ovviamente, il suo interprete Kit Harington.

A cura di Ilaria Costabile

I fan di Game of Thrones saranno ben felici di sapere che un sequel con protagonista Jon Snow sarebbe nei piani futuri della HBO e ad interpretarlo dovrebbe essere nuovamente Kit Harington, almeno secondo quanto appreso da The Hollywood Reporter. Di capitoli successivi all'ottava stagione già si vociferava da qualche tempo, ma non era ben chiaro quali sarebbero potuti essere i filoni narrativi.

La nuova serie su Jon Snow

Stando a quanto riportato dalla testata americana, sembrerebbe che qualora il progetto della serie dovesse davvero andare in porto, questa sarebbe realizzata solo con la presenza dell'attore che ha interpretato il personaggio di Jon Snow, per il quale Kit Harington è stato nominato anche due volte agli Emmy Awards. Volendo soffermarsi sulla struttura della serie, conclusasi con l'ottava stagione, è necessario ricordare che negli episodi che conducono alla fine della storia, il personaggio di Snow scopre che il suo vero nome è Aegon Targaryen, un potenziale erede del Trono di Spade. Come i fan ricorderanno bene, nel finale Snow è stato esiliato da Westeros e ha viaggiato a nord della Barriera con i Bruti per lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita. Da questo punto, quindi, partirebbe il racconto di una possibile nuova serie, nella quale non è escluso che possano comparire anche altri personaggi i cui destini sono rimasti in sospeso dopo essere sopravvissuti all'universo di Thrones come Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

Il prequel di Game of Thrones in arrivo ad agosto

Intanto è certo il debutto del prequel du Game of Thrones, ovvero House of Dragon che racconta la storia di una guerra civile all'interno della Casa Targaryen ed è ambientata circa 200 anni prima del eventi in Trono. Oltre a questa serie, ormai conclusa, ce ne sono altre in lavorazione come 10.000 Ships (alias Nymeria ) con la showrunner Amanda Segel, 9 Voyages (aka The Sea Snake ) con lo showrunner Bruno Heller e Dunk and Egg con lo showrunner Steve Conrad.