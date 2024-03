Oscar 2024, quando ci sarà la cerimonia e dove vedere la premiazione in tv e in streaming Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024. Dopo vent’anni dall’ultima volta, l’evento tornerà ad essere seguito sulla Rai, con uno speciale condotto da Alberto Matano. L’appuntamento è domenica alle 23:30 su Rai1 e anche in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, si terrà una delle serate più importanti per il mondo del cinema, ovvero la notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione dall'iconico Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da Jimmy Kimmel. Quest'anno, dopo anni e anni di assenza, la diretta torna in Rai e la conduzione della serata è stata affidata ad Alberto Matano. Durante la serata verranno assegnate le ambite statuette in tutte le varie categorie e tra i film candidati c'è anche Io Capitano di Matteo Garrone.

Quando ci sono gli Oscar 2024: data e orario della cerimonia

In America la notte degli Oscar verrà trasmessa in diretta sulla Abc, dalle ore 19:oo, un'ora prima del solito appuntamento, quando in Italia sarà invece l'1 di notte. A condurre la cerimonia per la quarta volta sarà Jimmy Kimmel, che sarà affiancato da molti divi di Hollywood che saliranno sul palco per proclamare i vincitori delle varie categorie. Da Chris Hemsworth a Jennifer Lawrence, passando per Michael Keaton e altri.

Notte degli Oscar 2024 in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play

Dopo circa vent'anni da quando l'ultima volta è stata trasmessa in tv, la cerimonia di premiazione degli Oscar non sarà trasmessa su Sky, poiché l'emittente ha deciso di non rinnovare gli accordi per ottenere i diritti per la serata. Stavolta, quindi, sarà la Rai a seguire l'evento con uno speciale condotto da Alberto Matano, sia in diretta che in streaming su RaiPlay. Dalle 23:30, infatti, il noto conduttore tv si preparerà ad accompagnare i telespettatori nella lunga notte dedicata al cinema.

La notte degli Oscar: il programma della serata con Alberto Matano

Per l'occasione si è scelto lo studio de La vita in diretta, in cui il giornalista conduce ogni pomeriggio il noto contenitore pomeridiano. Non mancheranno ospiti ad accompagnare Matano in questa lunga notte in attesa di conoscere i vincitori della 96esima edizione degli Oscar. Attori, protagonisti della tv, con i quali il giornalista commenterà anche i film e le nomination