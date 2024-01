Oscar 2024, tutte le nomination dei film candidati in diretta: c’è anche Io Capitano di Garrone La diretta per scoprire le nomination agli Oscar 2024 annunciate oggi, martedì 23 gennaio, alle 14:00 ora italiana al Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills. La cerimonia di premiazione si terrà invece il 10 marzo 2024. Io Capitano di Matteo Garrone è ufficialmente candidato agli Oscar 2024 come miglior film straniero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le nomination agli Oscar 2024 sono state annunciate oggi, martedì 23 gennaio, alle 14:00 ora italiana al Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills. La cerimonia di premiazione si terrà invece il 10 marzo 2024 nella consueta location del Dolby Thatre di Los Angeles. Tra i 12 film italiani in lizza per la nomination dell'Italia per gli Oscar, lo scorso settembre è stato scelto Io Capitano di Matteo Garrone. La pellicola sui migranti, che tanto ha commosso il pubblico italiano e conquistato quello internazionale nelle sue prime proiezioni all'estero, è stata candidata agli Oscar 2024 come miglior film straniero.

Miglior film

Miglior regia

Miglior attrice

Miglior attore

Miglior film straniero

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

La società della neve (Spagna)

The Teacher's Lounge (Germania)

The Zone of Interest (Regno Unito)

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Miglior sceneggiatura originale

Anatomy of a fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The zone of interest

Miglior fotografia

Miglior montaggio

Miglior sonoro

Migliori costumi

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Miglior makeup

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the snow

Migliore colonna sonora

Miglior canzone

Migliori effetti speciali

Miglior film d’animazione

Miglior corto animato

Letter to a pig

Ninety-five senses

Our uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Miglior cortometraggio live-action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful story of Henry Sugar

Miglior documentario

Bobi Wine

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 days in Maripol

Miglior cortometraggio documentario

The ABC's of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai and Wai Po