È “io Capitano” di Matteo Garrone il film italiano candidato agli Oscar 2024 L’Italia ha candidato “io Capitano” di Matteo Garrone agli Oscar come Miglior film straniero. Erano 12 i film in lista, tra cui ‘Il Sol dell’Avvenire’ di Nanni Moretti, ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e ‘Il ritorno di Casanova’ di Gabriele Salvatores.

A cura di Andrea Parrella

L’Italia ha candidato "io Capitano" di Matteo Garrone agli Oscar come Miglior film straniero. Il film in sala con 01 dal 7 settembre, racconta la commovente, drammatica e poetica, traversata di due giovani ragazzi senegalesi del deserto subsahariano e poi del Mediterraneo per arrivare in Italia dopo aver sopportato torture, fatica e dolori. Il film di Matteo Garrone, attualmente nella sale italiane, ha vinto pochi giorni fa il Leone d’argento – premio per la migliore regia alla Mostra del cinema di Venezia 2023. "Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l'Italia agli Academy Awards con Io Capitano e ci auguriamo che il viaggio di Seydou possa toccare il cuore anche del pubblico americano", ha detto il regista dopo l'annuncio.

Gli altri film in lizza, c'erano Nanni Moretti e Marco Bellocchio

Erano 12 i film in lista (tra cui ‘Il Sol dell'Avvenire' di Nanni Moretti, ‘Rapito' di Marco Bellocchio, ‘Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, ‘Mixed By Erry' di Sibilla), ma la scelta della commissione di selezione, istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è ricaduta sul film del regista partenopeo, che fa emergere in tutta la sua cruda verità un tema presente da più di dieci anni nel dibattito pubblico, con cui l'Italia e l'Europa stanno facendo i conti proprio negli ultimi giorni, a seguito dei numerosi sbarchi.

La strada per la nomination agli Oscar

Naturalmente la strada da percorrere per gli Oscar è ancora lunga, dato che l'annuncio delle shortlist è previsto per il prossimo 21 dicembre 2023, per poi arrivare alle Nomination ufficiali che verranno annunciate solo il 23 gennaio 2024, a poche settimane dalla cerimonia di consegna degli Oscar, che si terrà come sempre a Los Angeles, il 10 marzo 2024.

L’elenco dei film e registi candidati

Erano 12 i film selezionati da ANICA per concorrere al medesimo risultato. Nella lista alcuni dei migliori e più chiacchierati titoli degli ultimi mesi, tra dramma e commedia. Ecco la lista in ordine alfabetico:

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores

IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni Moretti

IO CAPITANO di Matteo Garrone

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher

LA TERRA DELLE DONNE di Marisa Vallone

MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia

NOI ANNI LUCE di Tiziano Russo

RAPITO di Marco Bellocchio

STRANIZZA D’AMURI di Giuseppe Fiorello