Dove è stato girato Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon esce oggi nelle sale di tutto il mondo: dove è ambientato il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

A cura di Arianna Colzi

Un’immagine da Killers of the Flower Moon

Dopo Barbie e Oppenheimer, esce oggi nelle sale di tutto il mondo uno dei film più attesi dell'ultimo anno: Killers of The Flower Moon, la nuova pellicola di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo Dicaprio e Robert De Niro. Il regista di The Irishman torna al cinema dopo quattro anni con un western noir basato sul libro del cronista newyorkese David Grann, Gli assassini della terra rossa.

Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Martin Scorsese

Il volume è incentrato sulle vicende realmente accadute della Nazione Osage, una tribù di nativi americani che vivevano (e vivono ancora) in una riserva dell'Oklahoma. All'inizio del Novecento la scoperta del petrolio nella terra che abitavano trasformò l'esistenza della tribù: diventarono immensamente ricchi da un momento all'alto. A partire dagli anni Venti, però, i bianchi iniziarono a manipolare ed estorcere con l'inganno i beni degli Osage, fino a ricorrere all'omicidio: da qui, una squadra speciale del FBI iniziò ad indagare sui fatti accaduti.

Martin Scorsese sul set del film con Leonardo Dicaprio

Le location del nuovo film di Martin Scorse con De Niro e DiCaprio

Per la scenografia del film, Martin Scorsese e la sua produzione hanno voluto stipulare un rapporto di amicizia e franchezza con i membri della Nazione Osage ancora in vita, assicurando loro che avrebbero rispettato la terribile storia che li ha visti coinvolti. La produzione, quindi, è stata avviata direttamente nella Contea di Osage, nello stato americano dell'Oklahoma. Per la scenografia, Scorsese si è avvalso della collaborazione di Jack Fisk, che ha curato i set, tra gli altri, di Mulholland Drive di David Lynch, Il petroliere di Paul Thomas Anderson e Revenant- Redivivo di Alejandro González Iñárritu (con Leonardo DiCaprio nel ruolo che gli è valso l’Oscar).

Pawhuska in Oklahoma in una scena del film di Scorsese

Jack Fisk ha aiutato Scorsese a raccontare la storia della tribù degli Osage riutilizzando le strutture esistenti o costruendone di nuove. Scorsese, infatti, voleva girare nelle cittadine e nelle comunità della Riserva degli Osage dove, un secolo fa, i nativi erano stati depredati dei loro beni. Per questo si è avvalso della collaborazione culturale dei membri della tribù, tra cui Geoffrey Standing Bear, il leader della Nazione Osage. Le piccole comunità in cui sono stati allestiti i set per le riprese sono Pawhuska, Fairfax e Bartlesville, tutte in Oklahoma. I nativi americani le fondarono quando vi si dovettero trasferire dall'Ohio e dal Mississipi, in seguito ad una legge del Congresso degli Stati Uniti del 1870.

La contea di Osage in Oklahoma dov’è ambientato il film

La città dov'è stata ricostruita la stazione per Killers of the Flower Moon

La città di Fairfax com'era allora di fatto non c'è più: è stata decimata da eventi naturali, tornadi e mancanza di investimenti. Le poche zone ancora in piedi, invece, sono state rimodernate. La stazione ferroviaria di Fairfax è stata ricostruita, con il permesso della comunità Osage, in Main Street, a Pawhuska, sempre in Oklahoma, in una zona dove inizialmente si trovava la vecchia stazione merci: per il film sono stati realizzati 900 metri di binari e una vera locomotiva. Per quanto riguarda le case e le piazze di Killers of the Flower Moon, Jack Fisk ha pensato di allestirle nella vicina località.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, i tre protagonisti del film

Kihekah Avenue, una delle strade principali della cittadina e del film, è stata interamente ricoperta di terra, uniformando tutto il set e rendendolo più adatto per un western. "Questo film è un western firmato da Martin Scorsese – ha aggiunto Fisk – È una storia vera che riguarda gli albori della nostra nazione. È un film sull’avidità e sull’amore. È un mondo che nessuno ha vissuto di persona, ma che trasporterà gli spettatori in una dimensione che fa ancora parte di tutti noi".