Cocain Orso, il film sulla storia vera dell’orso che mangiò 30 chili di cocaina La storia vera dell’orso che mangiò 30 chili di cocaina: Cocaine Bear. Al cinema nel 2023. È anche l’ultimo film girato da Ray Liotta prima di morire.

Tenetevi forte, perché la notizia lo è. La Universal ha diffuso il primo poster ufficiale del suo prossimo thriller che la divisione italiana ha tradotto – male, davvero male – così: Cocain Orso. Quello che può sembrare come un titolo in stile Sharknado, è in realtà la storia vera dell'orso che mangiò 30 chili di cocaina. La regia è di Elizabeth Banks. Dulcis in fundo, è l'ultimo film girato da Ray Liotta prima di morire.

La storia vera di Cocaine Bear

Il vero Cocaine Bear, imbalsamato in un negozio per turisti a Lexington, Kentucky.

La storia di Cocaine Bear comincia con il ritrovamento di un cadavere, quello di Andrew Carter Thornton II, paracadutista ed ex agente di polizia, diventato un trafficante di droga. L'uomo si era lanciato dal suo Cessna, impostato con pilota automatico. Era armato fino ai denti, indossava un giubboto antiproiettile e trasportava migliaia di dollari in contanti e cocaina per il valore di circa 14 milioni di dollari in un borsone legato intorno alla vita. Sfortunatamente per lui, il paracadute non si aprì.

Contestualmente a questa morte assurda, un cacciatore scoprì un orso nero di quasi 100 chili morto, nella foresta nazionale di Chattahoochee. Nelle sue vicinanze, fu rinvenuto un borsone con circa 35 chili di cocaina. L'animale aveva trovato la borsa e aveva ingerito – come hanno dimostrato le successive indagini – circa 30 chili di cocaina. L'orso morì infatti per overdose in seguito a un'emorragia cerebrale. Oggi è esposto presso il Fun Mall Kentucky di Lexington.

Cocain Orso, il cast e la trama del film

La trama di Cocain Orso segue un gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che converge in una foresta della Georgia, dove un orso di 500 chili ha ingerito una quantità impressionante di cocaina, lasciandosi dietro una enorme scia di sangue. Balza all'occhio la differenza con la storia vera: Cocaine Bear, infatti, fu trovato morto. Il film è scritto da Jimmy Warden (The Babysitter, The Babysitter – Killer Queen) e nel cast vede, oltre a Ray Liotta, Keri Russell (The Americans), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) e O'Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton).