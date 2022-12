La storia vera di Filumena Marturano: chi era la donna che ha ispirato la commedia di De Filippo L’opera di Eduardo De Filippo è un grande classico del teatro e del cinema italiano. Un personaggio, quello di Filumena Marturano, che nasce, come raccontò il suo stesso autore, da una vicenda di cronaca che aveva letto su un quotidiano.

A cura di Andrea Parrella

Martedì 20 dicembre, in prima visione su Rai1, andrà in onda il film "Filumena Marturano", trasposizione filmica del capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo a interpretare rispettivamente Filumena Marturano e Domenico Soriano, facendo rivivere un grande classico che è nato dalla mente di Eduardo De Filippo, concepito per il teatro, e che nel corso degli anni ha avuto molti adattamenti celebri, su tutti quello cinematografico di Matrimonio all'italiana, diretto da Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il film per la Tv è un'occasione per ripercorrere la storia di questo grande classico del teatro di De Filippo che, a detta dello stesso autore, generò da una vicenda realmente accaduta.

La storia dell'opera di De Filippo ruota attorno a Filumena, una donna napoletana che, dopo essere stata a lungo la compagna di Domenico Soriano, un uomo facoltoso e spregiudicato, decide di sposarlo in modo da poter ottenere una posizione sociale e finanziaria migliore. Filumena, tuttavia, nasconde un segreto: ha avuto tre figli con Domenico, ma lui non ne è a conoscenza. Quando Domenico cerca di liberarsi di lei, Filumena rivela la verità e lotta per ottenere il riconoscimento dei suoi figli e una posizione di parità all'interno del matrimonio.

Chi era la vera Filumena Marturano che ispirò Edoardo De Filippo

Quale fu la vicenda che ispirò De Filippo per uno dei suoi classici più noti? L'autore, nel corso degli anni, ha raccontato che l’idea di Filumena Marturano nacque da una piccola notizia letta su un quotidiano. A stimolare la sua fantasia bastarono poche righe: “L’idea di Filumena Marturano mi nacque alla lettura di una notizia; una donna a Napoli, che conviveva con un uomo senza esserne la moglie, era riuscita a farsi sposare soltanto fingendosi moribonda. Questo era il fatterello piccante, ma minuscolo; da esso trassi la vicenda ben più vasta e patetica di Filumena, la più cara delle mie creature“.

Dove viveva Filumena Marturano a Napoli

Nel ripercorrere la genesi dell'opera De Filippo non ha mai aggiunto ulteriori dettagli in merito al caso di cronaca specifico, ma il riferimento a vico San Liborio, storica via del centro storico di Napoli a pochi passi da piazza Carità, ha fatto sì che nel corso degli anni si cavalcasse il mito stesso di Filumena Marturano. Proprio in questa strada, infatti, è stata apposta una targa con tanto di murales raffigurante il volto di Sophia Loren, accompagnata dall'insegna: "Qui nacque e visse Filumena Marturano, resa celebre in tutto il mondo da Eduardo De Filippo".

L'opera fu scritta da Eduardo per la sorella Titina

Filumena Marturano andò in scena per la prima volta al teatro San Ferdinando di Napoli, nel 1946. Come noto, l'opera fu concepita da Eduardo per essere interpretata dalla sorella, Titina. Per errore, nel corso degli anni si è creduto che la storia stessa potesse essere in qualche modo riconducibile alla vicenda di Titina De Filippo, cosa effettivamente non confermata da alcun riscontro biografico. Negli anni il ruolo è stato poi affidato ad altre attrici, da Regina Bianchi, Pupella Maggio, Valeria Moriconi, Isa Danieli, Lina Sastri, Mariangela Melato e Mariangela d'Abbraccio.