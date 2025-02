video suggerito

Urlano "limoneranno" a Elodie e Achille Lauro a Sanremo, lei si infastidisce: "Sono fidanzata" Il programma Dietrofestival, in cui svelano cosa accade nel backstage del Festival, ha mandato in onda una siparietto tra Elodie e Achille Lauro. Ai due, poco prima che si esibissero nella serata cover di Sanremo, è stati chiesto se avrebbero limonato sul palco del Teatro Ariston.

In onda su Rai 1, domenica 16 febbraio, la puntata del Dietrofestival, appuntamento televisivo in cui viene svelato ai telespettatori cosa accade nel backstage dell'Ariston. Tra i protagonisti della trasmissione anche Elodie e Achille Lauro a cui, poco prima di duettare nella serata cover, è stato chiesto se avrebbero "limonato". A margine della serata dei duetti, in cui si erano esibiti con A mano a mano e Folle città, Lauro ha dedicato un brano per la sua collega.

Il siparietto nel Dietrofestival tra Elodie e Achille Lauro

Look black con dettagli animalier e trucco scuro. Achille Lauro e Elodie, durante la quarta serata del Festival, sono stati paragonati sui social ai "cattivi dei film Disney" per via del modo in cui si sono mostrati sul palco. Nel corso della serata cover, i due artisti si sono esibiti con A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè, regalando ai telespettatori una delle esibizioni di cui si è più discusso sui social.

Poco prima di salire sul palco, le telecamere del Dietrofestival hanno ripreso una scenetta in cui ai cantanti veniva chiesto se avrebbero limonato. "Io sono felicemente fidanzata" ha chiarito Eleodie. "Macché, lei è sposata" ha aggiunto Achille Lauro.

Achille Lauro dedica ad Elodie il brano Ancora per San Valentino: "È un'incosciente pazzia"

Che tra loro ci sia chimica e reciproca stima non è un segreto. Achille Lauro, infatti, al termine dell'esibizione ha voluto dedicare alla collega un brano in occasione di San Valentino, intonando a sorpresa il brano Ancora di Eduardo De Crescenzo. "Carlo mi devi scusare. Ho promesso a Elodie che avrei fatto un'incosciente pazzia di San Valentino" ha annunciato poco prima di esibirsi con il suo assolo. Nonostante Elodie sia apparsa visibilmente imbarazzata nel tentativo di trascinarlo via dal palco, il fuoriprogramma del cantante ha piacevolmente stupito tutti.