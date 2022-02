Sanremo 2022, ascolti della seconda serata: Amadeus fa il botto, share più alto degli ultimi 27 anni La seconda serata del Festival di Sanremo 2022, trasmessa mercoledì 2 febbraio, è stata seguita da 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Un risultato clamoroso.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 2 febbraio, si è tenuta la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, affiancato da Lorena Cesarini, ha presentato i restanti tredici brani in gara tra i big. Tra gli ospiti che hanno caratterizzato la serata Checco Zalone, Laura Pausini, Arisa e Malika Ayane. La classifica generale ha visto sul podio Elisa al primo posto, Mahmood e Blanco al secondo e La rappresentante di lista al terzo.

Quanti spettatori hanno visto la seconda serata di Sanremo

Vediamo ora gli ascolti registrati dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2022. A seguire il secondo appuntamento con la kermesse canora condotta da Amadeus sono stati 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Un risultato clamoroso. Ecco i dati nel dettaglio:

La prima parte, dalle 21.30 alle 23.34, è stata seguita da 13.572.000 con il 55,3% di share;

la seconda parte, dalle 23.38 alle 00.50, è stata vista da 7.307.000 con il 57,4% di share;

l'anteprima Sanremo Start, dalle 20.51 alle 21.24, è stata seguita da 12.712.000 con il 46,3%.

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, trasmessa mercoledì 2 febbraio, l'intenso discorso di Lorena Cesarini che ha spiegato di essere stata vittima di razzismo: "Sono italiana ma il colore della mia pelle è un problema". E poi, spazio alla comicità di Checco Zalone e alla sua parodia dei virologi e degli italiani ipocriti. Inoltre, è stato ufficializzato che Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan presenteranno Eurovision Song Contest 2022. Infine, è stata stilata la classifica generale.

Il confronto con gli altri due Festival condotti da Amadeus

Amadeus ha battuto se stesso. Quello della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è il miglior dato da lui registrato, rispetto alle due seconde serate degli anni precedenti. Vediamo i dati di ascolto che Amadeus ha riportato nel 2020 e 2021. La seconda serata di Sanremo 2020, condotta da Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro, ha registrato 9.693.000 spettatori con il 53.30% di share. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic ha registrato 7.586.000 con il 42.10% di share.

È la seconda serata con lo share più alto degli ultimi 27 anni

La seconda serata del Festival di Sanremo, rappresenta da sempre una sfida ardua, perché gli ascolti tendono a registrare un calo fisiologico rispetto alla prima serata. In questo caso, non solo Amadeus ha registrato un dato più alto rispetto all'esordio, ma ha portato a casa numeri tali da aver fatto della seconda serata di Sanremo 2022, quella con lo share più alto degli ultimi 27 anni. Per trovare un dato superiore occorre tornare al 1995, quando Pippo Baudo (sempre nella seconda serata) – affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll – registrò 18.389.000 spettatori e 65,42% di share.