Samuele Bersani escluso da Sanremo? Il commento dell'artista: "Mai presentato canzoni ad Amadeus" Samuele Bersani commenta le indiscrezioni delle scorse ore secondo cui sarebbe tra gli artisti esclusi da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo: "Notizia totalmente infondata".

A cura di Andrea Parrella

Samuele Bersani a Sanremo nel 2021

Il cast del Festival di Sanremo 2024 è già noto. I nomi dei 30 cantanti che parteciperanno alla manifestazione in scena dal 6 all'11 febbraio prossimo sono stati svelati nelle scorse settimane da Amadeus, ma in queste ore hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti gli artisti che non ce l'avrebbero fatta.

La presunta esclusione di Samuele Bersani

Tra gli esclusi di Sanremo 2024 ci sarebbe stato anche Samuele Bersani che, a quanto pare, non sarebbe stato scelto da Amadeus per far parte del prossimo Festival. Indiscrezione che è stato lo stesso Bersani a voler smentire, utilizzando Instagram per negare le notizie sul suo conto. In una storia pubblicata sul social network l'artista ha scritto:

Leggo oggi un articolo riportato da Dagospia nel quale figuro come escluso dal Festival 2024. Chiarisco subito di non avere MAI presentato alcuna canzone ad Amadeus – che io sappia – quindi la notizia è totalmente infondata.

Samuele Bersani è stato due volte in gara a Sanremo

D'altronde quella del Festival di Sanremo non sarebbe stata un'esperienza nuova per Samuele Bersani, che sul palco dell'Ariston è salito diverse volte in carriera. Ci è stato in due occasioni da concorrente, nel 2000 con Replay e nel 2012 con Un Pallone, e una da ospite, affiancando nel 2021 Willie Peyote e cantando insieme a lui Giudizi Universali nel corso della serata cover.

I concorrenti di Sanremo 2024

Lunga la lista di artisti che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, 27 artisti scelti da Amadeus ai quali si sono aggiunti i tre vincitori di Sanremo Giovani. Questa la lista dei concorrenti al prossimo Festival:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p' me, tu p' te

Dargen D'Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L'Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk