Al Bano canta il brano escluso da Sanremo a Verissimo: “Lo dedico ad Amadeus” Al Bano, ospite di Verissimo, parla dell’esclusione del suo brano al Festival di Sanremo 2024. Nello studio di Silvia Toffanin, il cantautore si esibisce cantando la sua canzone e lanciando una stoccata ad Amadeus.

Nella puntata di domenica 17 dicembre di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto televisivo Albano Carrisi e sua figlia Romina, in dolce attesa. I due hanno parlato del loro rapporto padre-figlia, ricordando anche i momenti più teneri in compagnia della nonna Jolanda, l'adorata mamma del cantante di Cellino San Marco e, infine, non è mancato anche un momento dedicato alla musica, in cui Al Bano ha cantato il brano che è stato escluso dalla selezione di Sanremo 2024

La stoccata di Al Bano ad Amadeus

Non senza una vena polemica, Al Bano commenta la decisione di Amadeus di non introdurre, Ci devi credere, la canzone che gli ha mandato tra quelle in gara a Sanremo 2024. Il cantante, quindi, spiega di aver mandato il brano al direttore artistico della kermesse che, però, gli aveva già manifestato le sue perplessità, eppure Al Bano non sembra abbia preso questo rifiuto nel migliore dei modi:

Con molta onestà il signor Amadeus mi ha scritto Caro Albano io non cambio idea, a me sta bene, quella cosa che avete fatto lì non c'è spazio per questa canzone. Io comunque te la mando ascoltala. Ecco, gli farei una domanda, Amadé, ma sta canzone l'hai ascoltata o no?

Dopo la sua esibizione, il cantante raggiunto dalla figlia e dalla conduttrice dichiara: "La dedico ad Amadeus. No, la dedico a tutti gli italiani".

Il ricordo di nonna Jolanda

Non sono mancati, poi, momenti commoventi nel corso della puntata, come quello in cui Al Bano ha parlato di sua madre Jolanda: "È una di quelle donne che non esistono più, lo dico sempre. Le nuove generazioni hanno perso quei valori nel fare le cose, mia madre ha sempre vissuto per dare e non per avere". Un amore indelebile quello che sempre legato l'artista a sua madre e nel ricordarla si commuove: "Alla fine se n'è andata il 19 novembre, a mà ti voglio bene" dice alzando gli occhi al cielo.