Rose Villain prima del Festival: "Vince una donna perché il palco di Sanremo sembra una vulva" Intervistata da Fanpage.it, Rose Villain spera in una vittoria femminile al Festival di Sanremo dieci anni dopo Arisa: "Anche perché il palco di Sanremo di quest'anno sembra un po' una vulva".

Rose Villain è intervenuta nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it da Sanremo per parlare del suo brano in gara Click Boom!. Tra le tante riflessioni, come il fatto di dedicare la serata delle cover a sua madre che non c'è più cantando Sei nell'anima con Gianna Nannini, c'è stato spazio per parlare di una possibile vittoria femminile in questo Festival di Sanremo 2024. Da dieci anni, infatti, manca la vittoria del gentil sesso. Nel 2014 fu Arisa a trionfare con il brano "Controvento" arrivando in finale con Renzo Rubino e Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots.

"Il palco di Sanremo ha la forma di una vulva"

Alla domanda del giornalista Francesco Raiola sulla possibilità che questo possa essere l'anno di una donna vincente, Rose Villain ha annuito: "Assolutamente sì", aggiungendo poi: "Anche perché posso dire una cosa? Il palco di Sanremo di quest'anno sembra un po' una vulva". Un altro momento molto interessante è quello nel quale ha ribadito che duettare con Gianna Nannini le fa realizzare il suo sogno di dedicare la canzone "Sei nell'anima" a sua madre.

L'ultima volta che ha vinto una donna a Sanremo: era il 2014 con Arisa

Le parole di Rose Villain potrebbero suonare come una provocazione, ma in realtà sono dieci anni che non vince una donna al Festival di Sanremo. Era il 2014, quando il Festival di Sanremo fu condotto da Fabio Fazio, e a trionfare fu Arisa con il brano "Controvento" scritto da Giuseppe Anastasi. "Io sono qui", cantava Arisa, "per ascoltare un sogno, non parlerò, se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento, accanto a te viaggiando controvento". Chissà se quest'anno il vento girerà a favore per una donna: ce ne sono tante in gara e davvero potrebbe essere che la forma del palco del Teatro Ariston possa essere, come ha notato Rose Villain, in qualche modo propiziatorio.