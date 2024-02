“Ho capito di voler cantare guardando Elisa a Sanremo”: la prima volta di Rose Villain Rose Villain ha risposto alle prima volte musicali e festivalieri, a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Rose Villain per Fanpage

Rose Villain arriva al Festival di Sanremo 2024 tra i 30 Big, con la canzone Click Boom!, un uptempo che farà ballare gli spettatori in teatro e a casa. La cantante ha avuto un'enorme crescita in questi anni, sia di pubblico che personale e dopo anni dark, come spiegò in un'intervista a Fanpage.it, aveva cominciato a vivere con i colori e anche la sua musica rifletteva questi cambiamenti: "Nella musica sfogo la mia visione più dark, la mia passione per la criminologia o le rappresentazioni artistiche violente, come anche i film horror. Questa cosa spiazza la gente perché sono una persona super dolce, abbastanza solare. Mi piace divertirmi e sono una coccolona, quindi quest'aspetto non sempre viene compreso dalle persone" aveva raccontato.

Fanpage.it l'ha incontrata di nuovo a qualche giorno dal Festival di Sanremo, per farsi raccontare qualche prima volta che ha a che fare con la musica e con il Festival che ha visto da quando aveva pochi mesi ("perché in famiglia lo guardavano"). La prima volta che ha parlato con Amadeus è stata quando era da Fiorello e quest'ultimo ha chiamato il presentatore alle 6 del mattino. Rose racconta anche di aver presentato due canzoni al direttore artistico: "Ce n'era anche un'altra, Amadeus ha scelto quella giusta, però è bella anche l'altra che arriverà" ma quando le chiediamo se può dirci quando e in se sarà inclusa nell'album ci risponde che "non si può dire niente".

Quando ha fatto ascoltare Click Boom! dice, è stata quasi una magia, e a quel punto si sono detti, lei e il team, che poteva essere la canzone giusta per esordire sul palco dell'Ariston. Rose Villain, poi, parla anche degli arti artisti in gara, quelli che teme e che le sono anche amici: "Ce ne sono troppi, Geolier lo temo anche se in gara è il mio più caro amico, Angelina è fortissima, Annalisa so che ha un bangerone, anche Loredana Bertè ha un pezzone. Comunque quando sento gli altri parlare dei pezzi che hanno sentito dicono che sono tutte delle mine". Il primo ricordo che ha pensando al festival, però, ha a che fare con Elisa: "Ricordo vividamente il momento in cui ho visto Luce di Elisa, era vestita di bianco e ho pensato: voglio fare questo. È parte di una grande scelta di vita".