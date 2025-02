video suggerito

Rocco Hunt presenta Damiano a Rose Villain, l’amico che le aveva urlato “Sei una pietra”: “Ho fatto brutta figura” Rocco Hunt ha presentato virtualmente a Rose Villain il suo amico Damiano Romano, l’uomo che durante la prima serata del Festival di Sanremo le aveva urlato: “Sei una pietra”. Le parole del rapper: “Gli avevo detto di non farmi fare brutta figura, ti invierà una maglietta”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

171 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2025 si è appena concluso e tra i momenti memorabili dell'edizione di quest'anno c'è sicuramente l'esclamazione di Damiano Romano a Rose Villain nel corso della prima serata, quando prima che si esibisse con Fuorilegge le aveva urlato in dialetto napoletano: "Sei una pietra", un'esclamazione fatta . Il ragazzo in realtà si trovava all'Ariston per sostenere il suo amico Rocco Hunt e un divertente siparietto caricato su Tik Tok dal rapper, ha avuto finalmente modo di conoscere la cantante.

L'incontro virtuale tra Rose Villain e Damiano Romano

"Quando inviti il tuo amico all'Ariston e lui urla "Sei una pietra" A Rose Villain", ha scritto Rocco Hunt a corredo del video caricato poche ore fa sui social. Il filmato è stato presumibilmente girato dietro le quinte dell'Ariston, nella serata finale. "Mi hai fatto fare una grandissima figuraccia", esclama il rapper rivolgendosi a Damiano Romano, il suo amico che aveva urlato l'apprezzamento a Rose Villain nella prima serata del Festival. "Sei stato mitico", risponde la cantante.

@roccohuntofficial Finalmente ho confessato a @Rose Villain che è stato un mio amico a urlarle "Si na pret"… 🤣🪨 Gli avevo anche detto; mi raccomando non facciamoci riconoscere 😂 ♬ MILLE VOTE ANCORA – Rocco Hunt

"Vedi che ora ti spedisce la maglia "Si na pret"", ribadisce Rocco Hunt in modo scherzoso, riferendosi alla maglia che indossava la collega all'indomani dell'esclamazione diventata virale sui social. "Sì, ti mandiamo la maglietta", aggiunge ancora. "Gli ho detto pure detto: "Mi raccomando, Damiano, non farmi fare brutte figure"", chiosa il rapper napoletano, che in gara aveva partecipato con il brano Mille vote ancora.

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Chi è Damiano Romano, l'amico di Rocco Hunt che ha urlato "Sei una pietra"

Nella prima serata di Sanremo di martedì 11 febbraio, uno dei momenti salienti è stato quello dell'esclamazione di un uomo presente nel pubblico a Rose Villain. Il filmato che riprende la scena è diventato virale su tutti i social, tanto da spingere l'artista a farsi fare su misura una maglia con tanto di scritta "pret" (che significa "pietra" in napoletano). Damiano Romano ha 30 anni ed è il figlio del titolare del Bar Hilton di Salerno. Il locale da ieri è stato preso d’assalto da tanti fan dell'artista, che si sono recati sul posto incuriositi dalla vicenda. La mamma del ragazzo è intervenuta per difendere il figlio da chi lo accusa di aver mosso, nei confronti della cantante, un commento volgare: “Esclamazione spontanea. Ci sta. Rose Villain è una bella ragazza”, le parole.