Chi è Damiano Romano, lo spettatore che a Sanremo ha urlato “Sei una pietra” a Rose Villain

A cura di Sara Leombruno

Rose Villain è stata una delle protagonista della prima serata di Sanremo 2025, di martedì 11 febbraio. Poco prima di esibirsi con Fuorilegge, la cantante ha ricevuto un apprezzamento da parte di un uomo del pubblico, che in dialetto napoletano le ha urlato: "Sei una pietra". Il quotidiano Le cronache di Salerno ha svelato l'identità dello spettatore: si tratta di Damiano Romano, figlio del titolare di un noto bar di Salerno.

Chi è Damiano Romano, l'uomo che ha urlato "Sei una pietra" a Rose Villain

Nella prima serata di Sanremo di martedì 11 febbraio, uno dei momenti salienti è stato quello dell'esclamazione di un uomo presente nel pubblico a Rose Villain. Il filmato che riprende la scena è diventato virale su tutti i social, tanto da spingere l'artista a farsi fare su misura una maglia con tanto di scritta "pret" (che significa "pietra" in napoletano). Damiano Romano ha 30 anni ed è il figlio del titolare del Bar Hilton di Salerno. Il locale da ieri è stato preso d’assalto da tanti fan dell'artista, che si sono recati sul posto incuriositi dalla vicenda. La mamma del ragazzo è intervenuta per difendere il figlio da chi lo accusa di aver mosso, nei confronti della cantante, un commento volgare: “Escalamazione spontanea. Ci sta. Rose Villain è una bella ragazza”, le parole.

Damiano Romano all'Ariston di Sanremo

Romano è un amico di Rocco Hunt, dunque si trovava all'Ariston per sostenerlo, tanto che aveva espresso un apprezzamento anche nei confronti dell'artista salernitano, che partecipa a Sanremo con Mille vote ancora. "Quando ha gridato a Rocco Hunt di essere il migliore ho riconosciuto la sua voce. Poi, quando ha urlato “si na pret” alla giovane cantante non ne ero convinta. Ho pensato: “e ora, cosa succede?”", ha spiegato ancora sua madre al quotidiano locale.

La reazione di Rose Villain

Intervistata da Fanpage.it, Rose Villain aveva raccontato di non essersi resa conto della frase urlata a ridosso della sua esibizione: "Avevo le cuffie, ero concentratissima. Appena sono scesa, però, c'è stato un boato di risate". Alla domanda su come stia affrontando l'essere stata eletta a "meme ufficiale" di Sanremo per via del commento "si ‘na pret", ha risposto di esserne felice: "Bellissimo, io sono una fan dei meme. Il meme è la mia vita. Fiera di esserlo".