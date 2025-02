Nel telefono di Rose Villain: “Adoro i meme, dopo Sanremo la pietra è il mio nuovo simbolo” Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Rose Villain. La cantante, in gara a Sanremo con il brano Fuorilegge, ha mostrato il contenuto del suo cellulare, commentando l’urlo dello spettatore (si ‘na pret) e la sua “elezione” a “meme ufficiale” del Festival. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Rose Villain, in gara alla 75esima edizione del Festival con la canzone Fuorilegge. Nel corso della prima serata di Sanremo, il commento in dialetto napoletano di uno degli spettatori a pochi secondi dalla sua esibizione – "si ‘na pret" – ha catalizzato l'attenzione di tutti, facendo diventare virale l'epiteto. L'artista ha cavalcato l'onda del meme: "Ho fatto della pietra il mio simbolo, sono fiera di essere un meme". A supportarla c'è l'amico Geolier: "Mi ha mandato un messaggio in cui diceva che ho spaccato".

Rose Villain: "Geolier mi ha detto che ho spaccato"

Rose Villain e Geolier non sono legati solo da un rapporto lavorativo, ma anche da una profonda amicizia. Entrambi sono in gara al Festival di Sanremo e anche in questa occasione si stanno supportando l'uno con l'altra. Ai microfoni di Fanpage.it, Villain ha letto uno dei messaggi ricevuti dal collega: "L'ultimo artista che ho sentito? Stamattina mi ha scritto Geolier. Mi ha detto: ‘è sfunnat sorema, bellissimo il pezzo, stavi da dio‘. Mi ha detto che ho spaccato". Su Whatsap, app che usa di più, ha come foto profilo Rodman: "È un fuorilegge, un mito". Tra i gruppi più attivi, c'è quello con il suo team management: "Sono quasi tutte donne e si chiama ‘Angel girls only'. loro sono i miei angeli".

Rose Villain: "Sono fiera di essere un meme a Sanremo"

Oltre a Geolier, anche il fratello di Rose Villain le offre un grande supporto: "Mi ha scritto che ho spaccato". La sua canzone preferite in gara a Sanremo c'è quella di Lucio Corsi, che sul palco di Sanremo ha portato Volevo essere un duro. Alla domanda su come stia affrontando l'essere stata eletta a "meme ufficiale" di Sanremo per via del commento "si ‘na pret", ha risposto di esserne felice: "Bellissimo, io sono una fan dei meme. Il meme è la mia vita. Fiera di esserlo". L'artista, però, non si era resa conto della frase urlata a ridosso della sua esibizione: "Avevo le cuffie, ero concentratissima. Appena sono scesa, però, c'è stato un boato di risate". Tra i suoi screenshot, ce n'è uno con un commento di un fan che trovato "molto poetico": "Dio benedica i camionisti che hanno trasportato il cemento che hanno utilizzato per costruire l'ospedale dove sei nata". Ancora una volta, torna il cocnetto di pietra: "È il mio nuovo simbolo".