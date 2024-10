video suggerito

Geolier, duetto sorpresa al concerto di Rose Villain a Napoli: “Come una sorella” Alla Casa della Musica il concerto di Rose Villain esplode quando arriva Geolier per il duetto di “Fantasmi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

«Napoli, devo ancora riprendermi» scrive Rose Villain sul suo profilo Instagram dopo la notte intensa alla Casa della Musica di Napoli e chi c'è stato in effetti conferma: concerto intenso, il sold out del Radio Sakura Winter Tour 2024 è ben spiegato dalla performance della rapper milanese. Un po' i fan ci speravano e ieri non sono stati delusi: ad un certo punto si palesato sul palco Geolier per l'attesissimo duetto di "Fantasmi" canzone che nel 2023 vide duettare i due ragazzi d'oro della scena italiana.

«Fatevi sentire per mia sorella, dategli tutto l'amore che potete» dice Emanuele sul palco: i due sono amici e si percepisce anche dal sincero atteggiamento di affetto espresso al momento del duetto, ripreso ovviamente da migliaia di smartphone e diventato virale su Tiktok la notte stessa.