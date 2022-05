L’Eurovision arriva nello spazio, Samantha Cristoforetti in collegamento durante la finale Nel corso della finale di Eurovision 2022 di sabato 14 maggio l’astronauta si collegherà in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale.

A cura di Andrea Parrella

All'Eurovision 2022 arriva Samantha Cristoforetti. L'astronauta si collegherà con il Pala Alpitour di Torino dall'Agenzia Spaziale Europea nella serata del 15 maggio, quando andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest. Cristoforetti si metterà in contatto con i tre conduttori, Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, in un momento successivo alle 25 esibizioni che caratterizzeranno la finale. Il collegamento avverrà quindi a serata inoltrata, prima di svelare i voti dei rispettivi paesi ed eleggere l'artista vincitore di questa edizione.

L’annuncio del collegamento di Samantha Cristoforetti con Eurovision è stato ufficializzato poche ore fa dalla RAI e dalla EBU in uno dei tradizionali appuntamenti con la stampa. Una sorpresa per la finale che era stata in qualche modo preannunciata dagli autori del programma, senza che fosse rivelato il contenuto della stessa.

E d'altronde Samantha Cristoforetti si sta impegnando molto come divulgatrice per diffondere il fascino delle attività nello spazio attraverso i social network e gli strumenti mediatici di uso comune. Il collegamento con Eurovision è la prosecuzione naturale di quanto fatto il giorno dopo il suo arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale, con la pubblicazione di un video su Tik Tok dallo spazio. Tra le attività che Cristoforetti aveva promesso sarebbero arrivate in questa nuova avventura c'erano proprio i contenuti TikTok, che per la prima volta sbarca nello spazio. "Sono di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale" aveva detto l'astronauta italiana nel video, mentre galleggiava nella stazione grazie alla microgravità.

Per l'astronauta, che negli ultimi anni è diventata uno dei volti più apprezzati e noti in Italia, si tratta del secondo viaggio nello spazio e questa volta sarà alla guida della Missione Minerva.