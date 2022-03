Samantha Cristoforetti torna nello spazio ad aprile con la missione Minerva: il significato del logo L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti tornerà sulla ISS ad aprile con la missione Minerva. Sarà leader dell’USOS e condurrà decine di esperimenti.

A cura di Andrea Centini

Credit: ESA

È quasi tutto pronto per il ritorno di Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), anche se la sua seconda missione “fra le stelle” – che prende il nome di Minerva – non sarà come previsto in principio. Recentemente, infatti, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha comunicato che l'astronauta italiana non potrà più essere comandante del laboratorio orbitante; sarebbe stata la prima donna europea a ricoprire questo ruolo prestigioso. Sebbene la decisione sia stata presa ufficialmente per modifiche al piano di volo “come parte della normale attività di programmazione”, nel più classico linguaggio burocratico, è praticamente fuori discussione che c'entri la guerra in Ucraina e le conseguenti tensioni tra Stati Uniti e Russia, che hanno coinvolto anche la ISS.

Una delle ragioni potrebbe risiedere nel fatto che la Cristoforetti non avrebbe potuto completare una parte dell'addestramento in Russia, proprio a causa dell'attuale conflitto, tuttavia potrebbero esserci diversi altri fattori coinvolti. Ciò che è certo è che l'astronauta ricoprirà comunque il ruolo di “leader del segmento orbitale statunitense della stazione spaziale, l'USOS. Sarà “responsabile delle operazioni all'interno dei moduli e dei componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi”, si legge nel comunicato stampa dell'ESA. In questo ruolo, comunque molto importante, l'astronauta dovrà occuparsi di molte delle cose che avrebbe dovuto fare da comandante di tutta la ISS, compreso il segmento russo.

L'ESA ha annunciato che la missione partirà “non prima del 15 aprile”. La Cristoforetti raggiungerà l'ISS a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, la compagnia aerospaziale privata del magnate sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk. I suoi compagni di viaggio, che insieme compongono l'equipaggio Crew-4, saranno i tre astronauti della NASA Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. “Durante il volo da e per la Stazione, Samantha sarà una specialista di missione”, specifica l'ESA. Una volta a bordo del laboratorio orbitante prenderà parte alla missione Minerva, che prevede più di 35 esperimenti europei e molti altri internazionali. Non sono ancora stati rilasciati dettagli specifici su ciò che farà effettivamente sulla ISS.

Alcuni giorni addietro è stato pubblicato il logo della missione, una civetta stilizzata – l'animale sacro di Minerva – il cui occhio è formato dalla falce di Luna e dalla Terra, mentre il becco dalla stazione spaziale, che ha due linee come il numero di missioni della Cristoforetti. Il corpo del rapace notturno è invece rappresentato da onde di tonalità azzurra che simboleggiano il progresso e il futuro dell'esplorazione, verso lo spazio profondo. Minerva è la dea romana della saggezza, dell'artigianato e delle arti; è stata scelta per omaggiare il lavoro di donne e uomini in tutto il mondo che hanno reso possibile il volo nello spazio.