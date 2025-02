Le condizioni di Kekko dei Modà a Sanremo 2025: contusione al torace, a riposo per esibirsi all’Ariston

video suggerito

Altro infortunio a Sanremo 2025. Dopo Francesca Michielin, anche Kekko Silvestre è caduto dalle scale durante le prove al Teatro Ariston. Il cantante non ha partecipato alla sfilata del Green Carpet.

Kekko dei Modà grande assente al Green Carpet a Sanremo la sera di lunedì 10 febbraio. Il leader della band ha avuto un infortunio dietro le quinte del teatro Ariston poco prima dell'inizio delle prove. In una nota stampa si leggono gli aggiornamenti sulle sue condizioni: il cantante ha riportato una lieve contusione a livello del torace.

Come sta Kekko dei Modà dopo l'infortunio

"A seguito di un piccolo incidente occorso oggi prima delle prove del festival di Sanremo, il cantante e leader dei Modà Francesco Kekko Silvestre ha riportato una lieve contusione a livello del torace" inizia così la nota stampa diffusa poco dopo l'infortunio del cantante. A seguire, l'annuncio della sua assenza dal Green Carpet, a cui invece hanno partecipato gli altri componenti della band. Il messaggio si conclude con il motivo del suo forfait, dove si chiarisce che l'artista ha preferito dare "priorità al riposo in vista della prima esibizione di domani sera".

L'infortunio di Kekko Silvestre al Teatro Ariston

La prima a dare la notizia dell'infortunio di Kekko Silvestre è stata Selvaggia Lucarelli, nel cast fisso del DopoFestival con Alessandro Cattelan. Mentre partecipava alle prove dei Big, ha fatto sapere tramite le storie Instagram che il leader dei Modà, si è infortunato. Sul suo profilo social ha spiegato: "Dopo Michielin un altro incidente. Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte". Anche Francesca Michielin, infatti, è stata vittima di un incidente, cadendo dalle scale del Teatro Ariston. Su Instagram scriveva: "Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire". La cantante si è presentata sul Green Carpet con le stampelle mentre, durante le ultime prove in vista della primo appuntamento con il Festival è stata accompagnata sul palco da Carlo Conti.

