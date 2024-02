La scaletta della seconda serata di Sanremo 2024 Il programma e la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024: i cantanti in gara, le canzoni dei 15 big che si esibiranno questa sera, gli ospiti e il sistema di votazione di mercoledì 7 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo: da programma, alla conduzione insieme ad Amadeus, è attesa la cantante Giorgia in veste di co-conduttrice. Per il secondo appuntamento del Festival, il pubblico potrà ascoltare le canzoni di 15 dei 30 Big in gara: a votare la giuria delle radio (che avrà un peso del 50% sul voto complessivo) e del pubblico a casa tramite televoto (anche in questo caso 50% sul voto totale).

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2024: chi si esibisce mercoledì 7 febbraio

Ecco di seguito la scaletta della seconda serata di Sanremo 2024, con i 15 Big che si esibiranno come da programma. La lista rispetta l'ordine di uscita:

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Renga e Nek – Pazzo di te; Alfa – Vai; Dargen D'Amico – Onda alta; Il Volo – Capolavoro; Gazzelle – Tutto qui; Emma – Apnea; Mahmood – Tuta Gold; BigMama – La rabbia non ti basta; The Kolors – Un ragazzo una ragazza; Geolier – I p' me, tu p' te; Loredana Bertè – Pazza; Annalisa – Sinceramente; Irama – Tu no; Clara – Diamanti grezzi.