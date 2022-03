Italiani da Oscar: attori, registi e film che hanno vinto il premio Tutti gli italiani che hanno trionfato agli Oscar: dai titoli che hanno conquistato l’Academy Award come miglior film straniero ai registi e agli attori che hanno fatto la Storia del cinema, passando per i tantissimi artisti premiati con una o più statuette da Federico Fellini a Sophia Loren.

L'Italia ha avuto tante soddisfazioni agli Oscar tanto da essere la Nazione al di fuori degli Stati Uniti con più vittorie nel suo palmarès. La premiazione, come di consueto al Dolby Theatre di Los Angeles, è uno dei momenti più attesi dell'anno per il settore cinematografico, da 1929 primo anno in cui per la prima volta furono consegnati i premi. Da quel momento, quindi, quanti film italiani hanno vinto l'Oscar? e chi è stato il primo italiano a prendere la famosa statuetta tra le mani?. Da "La strada" di Federico Fellini a Sophia Loren che lo conquistò con "La ciociara", andiamo dunque a scoprire tutti i film italiani che hanno trionfato agli Academy Awards e gli artisti che hanno portato la bandiera tricolore sul palco dei prestigiosi premi, vincendo nelle categorie del miglior film straniero e anche nella premiazione singola per attori, attrici e regia.

I film italiani che hanno vinto l'Oscar come miglior film straniero

La lista di film italiani che hanno vinto è lunga e si è avviata quando ancora non esisteva l'Oscar come miglior film straniero: inizialmente, infatti, questo riconoscimento era considerato come un "premio speciale" e, in seguito, un "premio onorario". Solo dal 1950 è diventato una categoria a tutti gli effetti. L'elenco comprende anche alcuni titoli di registi non italiani, che hanno visto il nostro Paese coinvolto a livello produttivo (NB: l'anno indicato è quello della cerimonia, non dell'uscita del film).

1948 – Sciuscià di Vittorio De Sica

di Vittorio De Sica 1950 – Ladri di biciclette di Vittorio De Sica

di Vittorio De Sica 1951 – Le mura di Malapaga di René Clément – produzione Francia/Italia

di René Clément – produzione Francia/Italia 1957 – La strada di Federico Fellini

di Federico Fellini 1958 – Le notti di Cabiria di Federico Fellini

di Federico Fellini 1960 – Orfeo negro di Marcel Camus – produzione Brasile/Francia/Italia

di Marcel Camus – produzione Brasile/Francia/Italia 1964 – 8 ½ di Federico Fellini

di Federico Fellini 1965 – Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica

di Vittorio De Sica 1971 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri

di Elio Petri 1972 – Il giardino dei Finzi-Contini di Vittorio De Sica

di Vittorio De Sica 1975 – Amarcord di Federico Fellini

di Federico Fellini 1990 – Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore

di Giuseppe Tornatore 1992 – Mediterraneo di Gabriele Salvatores

di Gabriele Salvatores 1999 – La vita è bell a di Roberto Benigni

di Roberto Benigni 2014 – La grande bellezza di Paolo Sorrentino

I registi italiani che hanno vinto più Oscar

I registi più premiati, sono dunque Federico Fellini, i cui film hanno conquistato quattro premi (La strada, Le notti di Cabiria, 8 ½, premiato anche per i costumi, e Amarcord) e che ha ricevuto anche un Oscar alla carriera, e Vittorio De Sica, anche lui meritevole di un poker di statuette con Ladri di biciclette, Sciuscià, Ieri, oggi e domani e Il giardino dei Finzi Contini. De Sica ha ricevuto anche una nomination come miglior attore non protagonista, per Addio alle armi. Non è da meno l'impresa di Bernardo Bertolucci, che è riuscito a portare a casa l'Oscar come miglior film in assoluto con L'ultimo imperatore, kolossal premiato con ben nove statuette (è una co-produzione tra Italia, UK e Francia): tra queste, anche i due Oscar vinti da Bertolucci per regia e sceneggiatura originale. Salvatores, Tornatore e Sorrentino hanno portato all'Italia un Academy Award a testa, mentre Petri ha vinto pure un Oscar per la sceneggiatura di Divorzio all'italiana e La vita è bella di Benigni ha trionfato anche per la miglior colonna sonora e il miglior attore. Non dimentichiamoci inoltre di Lina Wertmuller, prima donna regista di sempre a ricevere una nomination per la miglior regia (per Pasqualino Settebellezze) e incoronata con un Oscar alla carriera nel 2019.

Premi Oscar, gli attori e le attrici italiane premiate dall'Academy

Sono invece tre gli attori e attrici che hanno conquistato l'Oscar per la miglior interpretazione. La prima fu nel 1955 Anna Magnani, miglior attrice con La rosa tatuata che rappresentò la sua breve e fortunatissima incursione a Hollywood (fu candidata anche per Selvaggio è il vento). Seguì nel 1962 Sophia Loren, trionfatrice con La ciociara, primo Oscar dato ad un'attrice in un film non in lingua inglese (ricevette una nomination pure per Matrimonio all'italiana). Nel 1991, inoltre, la Loren si guadagnò un Oscar alla carriera. Molti anni dopo, nel 1999, Roberto Benigni conquistò il premio come miglior attore, per il già citato La vita è bella.

Gli Oscar alla Carriera vinti da italiani

Il premio Oscar alla carriera, chiamato anche Premio Oscar Onorario è un riconoscimento che c'è sempre stato, sin dalle prime premiazioni, ma racchiudeva tutti quei riconoscimenti che non avevano una specifica categoria, poi man mano che sono state aggiunte, come quella per il miglior film straniero, il premio ha acquisito la valenza che gli diamo tutt'oggi. Anche molti italiani hanno conquistato l'ambita statuetta, ecco l'elenco dei nomi:

Gli altri artisti che hanno vinto l'Oscar: da Ennio Morricone a Milena Canonero

Segnaliamo infine la lunga lista di artisti che hanno conquistato uno o più statuette, per film italiani o internazionali.