Il regista Ruben Östlund sarà presidente di giuria al Festival del Cinema di Cannes 2023 Dopo avere vinto per due volte la Palma d’oro, il regista svedese Ruben Östlund sarà presidente di goiuria al Festival del Cinema di Cannes 2023.

A cura di Stefania Rocco

Sarà il regista svedese Ruben Östlund a presiedere la giuria del Festival del Cinema di Cannes 2023. Sono stati gli organizzatori a ufficializzare l'annuncio il 28 febbraio. Il regista è uno dei pochi ad avere vinto per due volte la Palma d'oro: aveva guadagnato il riconoscimento nel 2017 con il film The Square e, di muovo, lo scorso anno con Triangle of Sadness. Östlund diventa il secondo regista, dopo Francis Ford Coppola ed Emir Kusturica, a diventare presidente di giuria dopo avere vinto per due volte uno dei premi assegnati durante il concorso.

Ruben Östlund: "Onorato per questo riconoscimento"

"Sono felice, orgoglioso e onorato di essere insignito dell’onore di diventare il presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes", ha dichiarato il regista a margine dell'annuncio, "Da nessuna parte nel mondo l’attesa è così alta come quando cominciano i film in gara a Cannes. È un privilegio essere parte di tutto questo, accanto al pubblico e agli appassionati. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica sta attraversando il suo momento culturalmente più critico e importante. Il cinema ha un aspetto unico: guardare film tutti insieme fa aumentare l’intensità dell’esperienza. Ci porta a riflettere in un modo diverso, rispetto allo stare a scrollare contenuti da soli davanti ai nostri smartphone". E ha concluso: "Come presidente di giuria ricorderò la funzione sociale del cinema, un buon film sollecita la visione collettiva, ci stimola a pensare e ci porta alla discussione. Vediamoli assieme".

Il film Triangle of Sadness è candidato agli Oscar

Per Ruben Östlund il 2023 potrebbe diventare un anno straordinario. Il regista è stato candidato a tre premi Oscar per il film Triangle of Sadness nelle categorie miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale (che lui stesso ha scritto).