Gigliola Cinquetti sarà ospite della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 Gigliola Cinquetti sarà l’ospite speciale della finale dell’Eurovision Song Contest 2022, al Tg1 l’annuncio e le sue parole: “Sono riconoscente alla vita”.

A cura di Gaia Martino

Si avvicinano gli Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino con Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan al timone: oltre ad essere i conduttori dell'edizione, faranno parte anche attivamente allo show con le loro performance. Blanco e Mahmood rappresenteranno l'Italia con il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022, Brividi. Diversi ospiti italiani saliranno sul palco del Contest. Dopo Diodato, Il Volo, è stato annunciato l'artista che salirà sul palco nella finale: si tratta di Gigliola Cinquetti, lei che nel 1964 vinse il Contest con Non ho l'età (Per Amarti).

L'annuncio di Gigliola Cinquetti al Tg 1

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 ospiterà Gigliola Cinquetti, la celebre cantante italiana che quel palco lo conosce già. Nel 1964 vinse con Non ho l'età (Per amarti) e la stessa canzone tornò sul palco dell'Eurovision nel 1991, quando il Contest fu ospitato a Roma ed era lei la co-conduttrice. Al Tg1 si è detta "riconoscente alla vita" per questo regalo:

Questo è uno straordinario regalo che ricevo, sono riconoscente alla vita, al pubblico, al fatto di essere dopo così tanto tempo ancora su quel palcoscenico, è straordinario.

Gli ospiti dell'Eurovision Song Contest 2022

L'Eurovision Song Contest 2022 vedrà la partecipazione di 40 paesi – non ci sarà l'Israele, così come la Russia, esclusa visti gli ultimi accadimenti – e tanti ospiti. L'evento si svolgerà a Torino, al Pala Olimpico, e per ogni serata sul palco salirà un artista speciale. Nella prima semifinale è stata annunciata la presenza di Diodato che con il suo Fai Rumore vinse il Festival di Sanremo 2020, mentre nella seconda ci sarà Il Volo, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Oggi è arrivato l'annuncio di Gigliola Cinquetti per la finale mentre Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio saranno al commento dell'evento per la Rai.