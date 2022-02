Il significato di “Non ho l’età (Per amarti)”, la canzone cantata da Ornella Muti a Sanremo Stasera a Sanremo Ornella Muti canta “Non ho l’età”, la canzone di Gigliola Cinquetti che valse alla cantante sedicenne la vittoria del Festival nel 1964.

La prima serata di Sanremo 2022 vede la partecipazione di Ornella Muti in veste di co-conduttrice del Festival. Secondo la scaletta, l'attrice canterà una canzone del repertorio sanremese, "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti, in coppia con la italo-belga Patricia Carli. Il successo della canzone fu immediato, e valse a una giovanissima Gigliola Cinquetti la vittoria del festival di Sanremo. La canzone arrivò anche prima all'Eurovision Song Contest, ma in pochi sanno che la Cinquetti non avrebbe mai voluto cantare questo brano.

"Non ho l'età" e la visione casta dell'amore nei primi anni Sessanta

"Non ho l'età (Per amarti)" fu scritta da Nisa, al secolo Nicola Salerno, Mario Panzeri e Gene Colonnello, anche se quest'ultimo, in base al regolamento del Festival di Sanremo in vigore all'epoca, non comparve in un primo momento tra gli autori, avendo già firmato "L'inverno cosa fai?", interpretata da Piero Focaccia e Bobby Rydell e presentata sempre nel 1964 sul palco dell'Ariston. La giovane trionfatrice di questa edizione della kermesse ligure, che all'epoca aveva solo 16 anni e frequentava ancora il liceo artistico, non avrebbe voluto interpretare il brano. È stata proprio lei a spiegare perché nel corso di una intervista. E il motivo ha a che vedere con il significato del testo. "Il brano esprimeva concetti sull’amore che non condividevo – ha dichiarato la Cinquetti -, l’amore non è un fatto anagrafico! Mi escludeva da quel sentimento che io e quelli della mia età aspettavamo di incontrare. Non mi piaceva quel concetto di aspetta e spera, e non volevo che quelli della mia età mi guardassero come un fenomeno da baraccone, o peggio come un’opportunista che si fingeva virtuosa". E ancora: "Rimane una canzone che rievoca ricordi anche a chi non li ha vissuti, tra la tenerezza näif e il sapore agre in un'Italia del Dopoguerra che costringe le donne in un determinato ruolo all’interno della coppia, del sentimento, della relazione, impedendo loro di esprimersi appieno secondo libertà anche nell’amore".

"Se tu vorrai aspettarmi": quell'attesa che non piaceva alla Cinquetti

Insomma, raccontare di un rapporto che non poteva essere vissuto perché lei era troppo giovane e avrebbe dovuto aspettare l'età adulta per donarsi completamente al partner, proprio non andava già all'artista veronese che, come tanti adolescenti dell'epoca, già sentiva l'entusiasmo per la rivoluzione sessuale ormai alle porte, che si sarebbe avuta un paio di anni più tardi. Una differenza d'età contenuta in quelle due frasi, "E non avrei, non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me", che implica un'attesa fino a quando "quel giorno avrai tutto il mio amore per te". Evidentemente non era dello stesso avviso il pubblico televisivo, che decretò il suo successo. Per altro, seppur involontariamente, proprio Gigliola Cinquetti incarnava questo tipo di figura femminile, spesso contrapposta a Patty Pravo o a Mina che invece venivano considerate ideali più complessi e moderni. E per la cantante di "Non ho l'età (Per amarti)" è stato difficile scrollarsi da dosso l'etichetta della ragazza acqua e sapone. Tante furono le polemiche che la travolsero quando, ad esempio, si seppe che avrebbe votato, qualche anno dopo, a favore del partito radicale, che sosteneva l'aborto e il divorzio.

Ornella Muti canta "Non ho l'età" a Sanremo 2022

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 la co-conduttrice scelta da Amadeus è Ornella Muti. L'attrice, per la prima volta all'Ariston, intepreterà proprio il brano di Gigliola Cinquetti, secondo la scaletta.