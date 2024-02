Fiorello difende Amadeus sul caso Travolta: “Pubblicità occulta? Lui non conosce l’inglese” Fiorello ha difeso l’amico Amadeus nel corso di Viva Rai2…Viva Sanremo! Ecco le sue parole: “Non conosce l’inglese” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fiorello ha difeso l'amico Amadeus nel corso di Viva Rai2…Viva Sanremo! Il caso John Travolta e le scarpe U-Power di cui abbiamo abbondantemente parlato nella giornata di ieri, è tornato anche nell'appendice al Festival. Ecco in quali termini: "Amadeus mica conosce l'inglese!".

La difesa di Fiorello su Amadeus

Amadeus ha pronunciato il claim "Don't worry, be happy" che è lo slogan delle scarpe che indossava John Travolta. Fattoglielo notare, Amadeus in conferenza ha perso le staffe. La difesa di Fiorello in diretta dal suo Glass all'Aristonello è stata:

Tutto è nato perché Amadeus ieri sera avrebbe pronunciato la frase Don’yt worry be happy, il claim delle scarpe incriminate di John Travolta. Ma vi pare che Amadeus fosse d’accordo con lo sponsor? Ma quello l’inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni. Se vede una donna triste, le dice automaticamente No woman, no cry.

Fiorello sul dissing di Russell Crowe

Fiorello ha poi proseguito con i commenti alla serata e in particolare ha parlato del ‘dissing' che c'è stato proprio su John Travolta da parte di Russell Crowe: "Russell, io ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta. E pensate che tutto questo si è scatenato grazie a me! Prima di quella cosa che abbiamo fatto ieri, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Io e Amadeus siamo un’arma di ‘distrazione’ di massa!”. Russell Crowe ha preso in giro John Travolta per il ballo del qua qua, addirittura simulando il labiale pronunciando una parolaccia: "What the f…". Anche Eros Ramazzotti, grande ospite della terza serata al Festival di Sanremo, ha ironizzato sulla vicenda che ha riguardato John Travolta e il famigerato Ballo del Qua Qua: "Dovevate dargli più soldi", ha detto ad Amadeus. Insomma, 48 ore dopo, l'esibizione di John Travolta continua a far discutere tutti.