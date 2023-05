Festival di Cannes 2023, il programma completo: dai film in gara agli ospiti attesi sul red carpet Dal 16 al 27 maggio è in corso la 76esima edizione del Festival di Cannes. Tante le star attese sulla Croisette, da Johnny Depp a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, da Natalie Portaman a Scarlett Johansson. Quest’anno anche tre film italiani in concorso per la Palma d’oro diretti da Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio.

A cura di Ilaria Costabile

Il Festival di Cannes 2023 apre i battenti martedì 16 maggio per concludersi sabato 27 maggio, undici giorni in cui sulla Croisette sfileranno ospiti e star internazionali e verranno presentati, alcuni in anteprima, film di grandi registi tra cui anche tre italiani. In lizza per la Palma d'Oro ci sono Alice Rorhwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti, mentre tra i personaggi di spicco attesi sul red carpet ci sono Johnny Depp, protagonista del film d'apertura della kermesse "Jeanne Du Barry – La preferita del re", ma anche Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Scarlett Johansson. Tra i film che più hanno destato curiosiatà c'è il nuovo di Martin Scorsese "Killers of the flowers moon" e ancora "Asteoroid City" di Wes Anderson. Come madrina dell'evento è stata scelta Chiara Mastroianni.

I film italiani in concorso

Sono ben tre i film italiani in lizza per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2023, non succedeva da ben otto anni. Nel 2015, infatti, gareggiavano Nanni Moretti con "Mia madre", Matteo Garrone con "Il racconto dei racconti" e Paolo Sorrentino con "Youth – La giovinezza". Quest'anno c'è nuovamente Moretti che porta "Il sol dell'avvenire", già approdato nei cinema italiani lo scorso 20 aprile; al suo fianco ci sono Alice Rohrwacher con "La chimera" e infine Marco Bellocchio con "Rapito", entrambi non ancora arrivati in sala.

Nanni Moretti e Margherita Buy ne "Il sol dell’avvenire"

I film in gara al Festival di Cannes 2023

Sono ben 21 i film selezionati dalla direzione artistica della kermesse, annunciati da Thierry Fremaux lo scorso 13 aprile, con successive aggiunte di altri titoli francesi in lizza per il prestigioso riconoscimento cinematografico. Di seguito, quinti, l'elenco di tutte le pellicole selezionate:

Anatomie d'une chute, regia di Justine Triet (Francia)

Asteroid City, regia di Wes Anderson (Stati Uniti d'America)

Banel et Adama, regia di Ramata-Toulaye Sy (Francia, Senegal)

Black Flies, regia di Jean-Stéphane Sauvaire (Stati Uniti d'America)

La chimera, regia di Alice Rohrwacher (Italia, Stati Uniti d'America, Svizzera, Francia)

Club Zero, regia di Jessica Hausner (Austria, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca)

L'Été dernier, regia di Catherine Breillat (Francia)

Les Filles d'Olfa, regia di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, Germania)

Firebrand, regia di Karim Aïnouz (Regno Unito)

Kaibutsu, regia di Hirokazu Kore'eda (Giappone)

Kuolleet lehdet, regia di Aki Kaurismäki (Finlandia)

Kuru otlar üstüne, regia di Nuri Bilge Ceylan (Turchia, Francia, Germania, Svezia)

May December, regia di Todd Haynes (Stati Uniti d'America)

The Old Oak, regia di Ken Loach (Regno Unito)

La Passion de Dodin Bouffant, regia di Trần Anh Hùng (Francia)

Perfect Days, regia di Wim Wenders (Germania, Giappone)

Qīngchūn, regia di Wang Bing (Cina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia)

Rapito, regia di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Germania)

Le Retour, regia di Catherine Corsini (Francia)

Il sol dell'avvenire, regia di Nanni Moretti (Italia, Francia)

The Zone of Interest, regia di Jonathan Glazer (Regno Unito, Stati Uniti d'America)

Natalie Portman e Julianne Moore in "May December" di Todd Haynes

Gli ospiti e le star attese a la Croisette

Questa edizione del Festival di Cannes rappresenta un ritorno ai grandi fasti della kermesse, con la Croisette pullulante di personaggi famosi, star internazionali. Sono attesi, infatti, oltre ai già citati Johnny Depp che arriverà con sua figlia Lily Rose, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, protagonisti del nuovo film di Martin Scorsese, passeggeranno sul red carpet il premio Oscar Brendan Fraser, ci saranno Natalie Portman e Julienne Moore, interpreti di May December di Todd Haynes; ancora Scarlett Johansson e Tom Hanks presenti nella nuova opera di Wes Anderson. Harrison Ford è tra i divi più acclamati, insieme a Ethan Hawke e Pedro Pascal, protagonisti del corto di Pedro Almodovar e, quindi, non in gara per la Palma d'Oro.

Il programma completo con le date degli eventi

Undici giorni di proiezioni che si dividono tra le varie categorie della kermesse: dai film in concorso e fuori, alle sezioni come Un Certain Reguard, Cannes Premiere, che andranno a riempire le intere giornate sulla Croisette, lasciando spazio ad eventi esclusivi che, poi, animeranno le serate del Festival. La cerimonia d'apertura si terrà il 16 maggio alle ore 19, con il debutto del film "Jeanne du Barry – La preferita del re", mentre nel pomeriggio di mercoledì 17 verrà consegnata la Palma d'oro alla carriera a Michael Douglas, è invece nella serata di sabato 20 la volta del film di Scorsese, ovvero "Killers of the flowers moon". Per essere al corrente dell'intera programmazione, basterà consultare il sito della kermesse.