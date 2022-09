Emmy Awards 2022, tutti i vincitori: Succession miglior serie, Zendaya miglior attrice Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2022, i premi dedicati alla televisione americana. Tra le serie trionfano “The White Lotus” e “Succession”, mentre Zendaya conquista il premio come miglior attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre si è svolta la 74esima edizione degli Emmy Awards, i premi dedicati alla televisione americana. A Los Angeles hanno sfilato star protagoniste delle serie in concorso e c'è chi ha fatto incetta di premi come la miniserie "The White Lotus" di cui sta arrivando anche la seconda stagione, ma anche serie come "Succession" favorita nei pronostici non ha deluso le aspettative, conquistando un bel numero di statuette, e anche "Squid Game" continua la scalata verso il successo affermandosi come una delle serie più apprezzate dell'anno, nonostante le critiche da cui è stata sommersa in svariate parti del mondo. Tra gli attori, a trionfare c'è Zendaya che, ancora una volta conquista il premio come miglior attrice, mentre si conferma una bravissima interprete anche Julia Garner che, a soli 28 anni, è già al suo terzo Emmy, nominata per Ozark è protagonista anche di Inventing Anna, serie Netflix, che ha conquistato una candidatura, ma non il premio.

I vincitori degli Emmy Awards 2022

Una serata in cui sono state premiate le produzioni più interessanti, quelle che hanno dato una sferzata di novità alla serialità trattando anche tematiche di rilevanza sociale oltre che intrattenere il pubblico. Alcuni titoli hanno conquistato la statuetta per il secondo anno consecutivo, come Ted Lasso, e altri si sono trovati a stabilire un primato nella storia della tv americana come Lee Jung-jae, il primo asiatico a conquistare la statuetta come migliore attore. Ecco, quindi, tutti i premi della 74esima edizione.

Miglior serie commedia

Leggi anche Chi vincerà gli Emmy Awards 2022: le nomination e dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

Ted Lasso, distribuita da Apple TV+

Miglior serie drammatica

Succession, distribuita da HBO

Miglior miniserie

The White Lotus, distribuita da HBO

Miglior reality competitivo

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, distribuito da Prime Video

Miglior attore protagonista in una serie commedia

Jason Sudeikis, per aver interpretato Ted Lasso in Ted Lasso

Miglior attrice protagonista in una serie commedia

Jean Smart, per aver interpretato Deborah Vance in Hacks

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Lee Jung-jae, per aver interpretato Seong Gi-hun in Squid Game

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Zendaya, per aver interpretato Rue Bennett in Euphoria

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Michael Keaton, per aver interpretato Dr. Samuel Finnix in Dopesick – Dichiarazione di dipendenza

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film:

Amanda Seyfried, per aver interpretato Elizabeth Holmes in The Dropout

Miglior attore non protagonista in una serie commedia

Brett Goldstein, per aver interpretato Roy Kent in Ted Lasso

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia

Sheryl Lee Ralph, per aver interpretato Barbara Howard in Abbott Elementary

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen, per aver interpretato Tom Wambsgans in Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner, per aver interpretato Ruth Langmore in Ozark

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Murray Bartlett, per aver interpretato Armond White in The White Lotus

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Jennifer Coolidge, per aver interpretato Tonya McQuoid in The White Lotus

Miglior regia in una serie commedia

Ted Lasso (Episodio: "Zero matrimoni e un funerale"), diretto da MJ Delaney

Miglior regia in una serie drammatica

Squid Game (Episodio: "Un, due, tre, stella"), diretto da Hwang Dong-hyuk

Miglior regia in una miniserie o film

The White Lotus, diretta da Mike White

Miglior sceneggiatura in una serie commedia

Abbott Elementary (Episodio: "Pilota"), sceneggiato da Quinta Brunson

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Succession (Episodio: "Un accordo segreto"), scritto da Jesse Armstrong

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film