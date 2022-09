Chi vincerà gli Emmy Awards 2022: le nomination e dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming Nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2022 si celebrerà la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, i premi della tv americana. L’evento potrà essere seguito anche su Sky Atlantic e Sky Uno, in contemporanea con Los Angeles e sarà trasmessa anche in streaming su Now.

Nella notte lunedì 12 e martedì 13 settembre verranno assegnati gli Emmy Awards 2022, i premi della televisione americana. Sarà possibile vedere la cerimonia anche in Italia, collegandosi su Sky Atlantic oppure su Sky Uno, ma la serata sarà trasmessa anche in streaming su Now. Quest'anno la rosa dei candidati per le categorie principali è stata ampliata da 5 a 8 nomination, mentre le categorie sono in tutto 27. Tra le serie che hanno avuto più nomination ci sono "Euphoria", "Succession", ma tanti sono i titoli che potrebbero contendersi la vittoria. A condurre la serata in America ci sarà il volto del Saturday Night Live, Kenan Thompson, mentre a commentare l'evento in Italia ci saranno Giulia Valentina, Mattia Carzaniga e Alessandra Venezia.

A che ora vedere gli Emmy Awards 2022 in tv e in streaming

Come anticipato sarà possibile assistere alla cerimonia degli Emmy Awards anche in Italia, quando alle 00:30 inizierà l'evento preceduto dal consueto passaggio sul red carpet con brevi interviste alle star presenti, dopo il quale attorno alle 2:00 avrà inizio la vera e propria premiazione che si protrarrà fino alle 5 del mattino. I canali da ricordare sono Sky Atlantic e Sky Uno, rispettivamente 110 e 108, ma sarà possibile recuperare l'evento anche il giorno dopo, il 13 settembre, sempre Sky Atlantic dalle 21.15.

Cosa dicono i pronostici: quali sono le serie favorite per la vittoria

Di serie televisive, ma soprattutto di piattaforme streaming, ce ne sono ormai moltissime e l'offerta è sempre più ricca di prodotti che, però, non sempre riescono a trovare una loro collocazione, ma alcune sono comunque riuscite a distinguersi. Tra le serie che più hanno riscontrato consensi c'è "Succession" che ha guadagnato più di 20 nomination, a cui si accoda anche Squid Game, che essendo la prima serie non inglese ad essere nominata tra le migliori, potrebbe avere una chance di vittoria. Anche Euphoria e Better Call Soul hanno fatto incetta di candidature. Non resta che aspettare la cerimonia di premiazione per scoprire chi conquisterà le ambite statuette.

Emmy Awards 2022, tutte le nomination

Nonostante i pronostici diano la vittoria schiacciante di alcune serie su altre, tanti sono i titoli che sono stati inclusi nelle nomination ed ecco il link dove consultare le cinquine di tutte le categorie. Qui di seguito, invece, troviamo le nomination per le principali categorie.

Miglior serie commedia

Abbott Elementary, distribuita da ABC

Barry, distribuita da HBO

Curb Your Enthusiasm, distribuita da HBO

Hacks, distribuita da HBO Max

La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), distribuita da Prime Video

Only Murders in the Building, distribuita da Hulu

Ted Lasso, distribuita da Apple TV+

What We Do in the Shadows, distribuita da FX

Miglior serie drammatica

Better Call Saul, distribuita da AMC

Euphoria, distribuita da HBO

Ozark, distribuita da Netflix

Scissione (Severance), distribuita da Apple TV+

Squid Game, distribuita da Netflix

Stranger Things, distribuita da Netflix

Succession, distribuita da HBO

Yellowjackets, distribuita da Showtime

Miglior miniserie

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza, distribuita da Hulu

The Dropout, distribuita da Hulu

Inventing Anna, distribuita da Netflix

Pam & Tommy, distribuita da Hulu

The White Lotus, distribuita da HBO

Miglior reality competitivo

The Amazing Race, distribuito da CBS

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, distribuito da Prime Video

Nailed It!, distribuito da Netflix

RuPaul's Drag Race, distribuito da VH1

Top Chef, distribuito da Bravo

The Voice, distribuito da NBC

Miglior attore protagonista in una serie commedia

Donald Glover, Earn Marks in Atlanta

Bill Hader, Barry Berkman / Barry Block in Barry

Nicholas Hoult, Peter/Pugachev in The Great

Steve Martin, Charles-Haden Savage in Only Murders in the Building

Martin Short, Oliver Putnam in Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso in Ted Lasso

Miglior attrice protagonista in una serie commedia

Rachel Brosnahan, per aver interpretato Miriam "Midge" Maisel in La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson, per aver interpretato Janine Teagues in Abbott Elementary

Kaley Cuoco, per aver interpretato Cassie Bowden in L'assistente di volo – The Flight Attendant

Elle Fanning, per aver interpretato Caterina la grande in The Great

Issa Rae, per aver interpretato Issa Dee in Insecure

Jean Smart, per aver interpretato Deborah Vance in Hacks

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Marty Byrde in Ozark

Brian Cox, Logan Roy in Succession

Lee Jung-jae, Seong Gi-hun in Squid Game

Bob Odenkirk, Saul Goodman in Better Call Saul

Adam Scott, Mark Scout in Scissione

Jeremy Strong, Kendall Roy in Succession

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica