Emmy 2022, trionfo per Lee Jung-jae di Squid Game: il primo asiatico a vincere come miglior attore

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 12 e il 13 settembre si è tenuta la 74esima edizione degli Emmy Awards, che ogni anno premiano le migliori serie tv americane. A trionfare sono state sopratutto Ted Lasso nella categoria commedia e Succession e Squid Game in quella drammatica. Quest'ultima è entrata nella storia: Lee Jung-jae e Hwang Dong-hyuk sono stati i primi asiatici a vincere il premio rispettivamente come miglior attore protagonista in una serie drammatica e miglior regista.

I premi vinti da Squid Game agli Emmy Awards 2022

La serie coreana Squid Game, rilasciata lo scorso settembre su Netflix, ha riscosso un successo senza precedenti sulla piattaforma streaming in tutto il mondo. Non sorprende quindi che "Il gioco del Calamaro", questo il significato letterale del titolo, abbia conquistato diversi premi durante la 74esima notte degli Emmy appena conclusa. Lee Jung-jae, l'attore che interpreta il personaggio di Seong Gi-hun, è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Si tratta di un piccolo pezzo di storia per il suo paese: è infatti il primo asiatico a vincerlo. "Grazie a Hwang Dong-hyuk per aver mostrato sullo schermo i problemi della nostra società e grazie a chi ci sta guardando dalla Corea", ha detto ritirando la statuetta e ringraziando il regista, vincitore a sua volta proprio del premio come miglior regista in una serie drammatica.

Gli altri premi degli Emmy Awards 2022

A vincere la statuetta come miglior serie drammatica è stata però Succession, il prodotto di HBO che racconta le vicende della famiglia Roy, composta da Logan, la moglie Marcia e i quattro figli avuti da differenti matrimoni. Sul fronte delle commedie invece a trionfare è stata Ted Lasso, mentre Sheryl Lee Ralph (protagonista di Abbot Elementary) ha vinto come miglior attrice comica. Anche Zendaya e la sua Rue Bennet di Euphoria vincono come miglior attrice protagonista.