Elodie a Sanremo 2023: “Non ho mai avuto paura di mostrare le mie fragilità, sono la mia forza” Elodie arriva al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due”: nel frattempo attende l’uscita di “Ok. Respira”. Qui l’intervista alla cantante romana.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie (ph Giampaolo Sgura)

Il Festival di Sanremo è alle porte e per Elodie, la cantante romana, tra i concorrenti Big in gara con il brano "Due", arriva in un momento molto particolare della sua carriera. L'edizione odierna presentata da Amadeus sarà il terzo Festival della cantante, dopo quello nel 2017 con "Tutta colpa mia" e nel 2021 con "Andromeda". Nel frattempo, la cantante ha voluto raccontarsi in un documentario, prodotto da Amazon Prime, dal titolo "Sento ancora la vertigine", in cui ha raccontato il dietro le quinte, la sua vita privata. Bisogna fare un salto di una settimana invece per accogliere "Ok.Respira", il nuovo album dopo "This is Elodie" del 2020.

L'importanza del palco del Festival di Sanremo 2023

La cantante ha voluto raccontare il momento storico che sta attraversando, al centro di un ciclone lavorativo, che l'ha portata anche pochi mesi fa all'esordio cinematografico con "Ti mangio il cuore". In questo momento, a quattro giorni dall'inizio del Festival, tutte le attenzioni vengono rivolte alla kermesse: "Sanremo è un palco importantissimo dove ci sono state delle svolte importanti per la mia vita, quindi sono sempre elettrizzata di capire che cosa accadrà". Sul palco, dopo "Tutta colpa mia" e "Andromeda", arriva il brano "Due", nato dalle melodie di Federica Abbate, Francesco Kento Catitti e la penna di Jacopo Ettorre: "Due è un brano che mi ha colpita subito, è di Federica Abbate, era nella mia stessa condizione. Mi ha colpito come si è rinnovata nella scrittura, è un pezzo dove c'è poco tempo per prendere fiato, ma ha un andamento squisito. E' un brano diretto, spigoloso ma allo stesso tempo ha una bella armonia".

Elodie 2022, foto di Giampaolo Sgura

La genesi di Due

Una consapevolezza diversa rispetto al passato per Elodie, una maturazione da interprete che in passato l'aveva scoraggiata: "Amici mi ha insegnato a togliere il microfono dall'asta. Poi con il primo Sanremo nel 2017 pensavo di star percorrendo una strada chiusa: credevo non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Poi qualcosa è cambiato con il secondo: mi ha dato sicurezza e dopo sono arrivati tanti eventi come il Pride e la Notte della Taranta, il successo di Bagno a Mezzanotte". Elodie e la sua "Due" potrebbero mobilitare e suscitare curiosità nel pubblico, anche e soprattutto per l'immaginario ricreato dalla cantante: "Parla di una storia d'amore finita male e della consapevolezza di chi la canta, di come saranno le cose di come andranno, mi piace sempre raccontare una consapevolezza. Non ho mai avuto paura di mostrare le fragilità, sono la mia forza, sono felice che si vedano perché le due cose non cozzano".

La cover di American Woman con Big Mama a Sanremo 2023

Rispetto al Festival, la cantante ha rivelato anche i motivi della scelta di Big Mama per la serata cover, due donne simbolo del empowerment femminile nella scena musicale italiana. A mescolare le loro voci arriva uno dei brani cult della musica canadese: "American Woman" dei The Guess Who del 1970. Un brano in inglese, un episodio singolo per Elodie, che ha specificato quanto questo tentativo sia lontano dalle sue sonorità, ma abbia abbracciato il messaggio che lei e Marianna Mammone, il vero nome di Big Mama, avrebbero voluto mandare: "Siamo due donne con età diverse, modi di vivere la nostra femminilità diversi, ma la stessa faccia come il culo. Ho amato di lei che è fiera di essere come è. La bellezza è il modo in cui ti esprimi. Sul palco altre quattro donne per i cori: è un pezzo declinato al femminile, per rivendicare il ‘women empowerment. E se potessi, rinascerei donna".