Elodie a Venezia 2022 per Ti Mangio il Cuore: “Recitare ha avuto un effetto terapeutico” Elodie debutta come attrice nel film Ti Mangio il Cuore, che uscirà al cinema il prossimo 22 settembre e che è stato presentato in questi giorni al Festival del Cinema di Venezia. Vestire i panni di Marilena, come racconta l’artista a Il Messaggero, ha avuto un “effetto terapeutico”.

Elodie debutta per la prima volta come attrice con Ti Mangio il Cuore, che uscirà al cinema il prossimo 22 settembre. L'artista si trova ora al Festival del Cinema di Venezia per presentare il film in cui interpreterà Marilena, la moglie di un boss mafioso. Un ruolo e un'esperienza del tutto inedito, che ha avuto un significato "terapeutico", come ha raccontato intervistata da Il Messaggero.

Il debutto di Elodie come attrice

Elodie è arrivata al Lido di Venezia lo scorso 3 settembre, quando è scesa dal taxi indossando una minigonna e una camicia trasparente. La stessa sera si è tenuta la presentazione del film Ti Mangio il Cuore, che segna il suo debutto come attrice. A tal proposito, l'artista ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di addentrarsi in un mondo diverso da quello con il quale si è fatta conoscere al grande pubblico, quello della musica. "Da tempo sognavo il cinema per esprimermi in un ambito diverso dal mio" -ha raccontato al quotidiano romano- "Faccio musica di intrattenimento e sentivo la necessità di parlare con una vibrazione più profonda. Ma aspettavo la magia che è poi arrivata con Mezzapesa e il personaggio di Marilena, di cui mi sono innamorata»".

L'aspetto più difficile è stato "rendere reale il mio personaggio", quello di Marilena. Ma alla fine, nonostante le difficoltà, la recitazione ha avuto su di lei un forte impatto: "Recitare ha avuto un effetto terapeutico. Mi ha fatto rivivere episodi della mia vita, partendo dall'infanzia».

Di cosa parla Ti Mangio il Cuore, il primo film con Elodie

Elodie è la protagonista di Ti mangio il cuore, un film tratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Si tratta del raccontato della società foggiana e di un suo aspetto inesplorato e poco conosciuto, quello della mafia. Il suo personaggio è Marilena, la moglie di un boss che si innamora di un uomo del clan rivale, riaccendendo così la faida tra due famiglia criminali, riuscendo però alla fine a ribellarsi alla legge della violenza.