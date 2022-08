Festival di Venezia 2022, dove vedere la cerimonia di apertura e il red carpet in diretta tv La Mostra del Cinema di Venezia inizia il 31 agosto 2022 e prosegue fino al 10 settembre. La madrina è Rocio Munoz Morales. Ecco come seguire il più importante appuntamento italiano sul cinema mondiale.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, o meglio noto comunemente come Festival di Venezia 2022, inizia il 31 agosto 2022 e prosegue fino al 10 settembre. Come di consueto, c'è grande attesa per i red carpet e la parata di stelle, artisti, attori, influencer, opinion maker, che si avvicenderanno. La cerimonia di apertura del Festival di Venezia è condotta dalla madrina che quest'anno è Rocio Munoz Morales. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e anche in streaming. La Rai inizierà il collegamento alle 18.45 del 31 agosto, su Rai Movie, e poi su Raiplay e sui canali social della Biennale.

La cerimonia di inaugurazione del Festival in diretta su Rai Movie

La Rai è il broadcaster principale del Festival di Venezia, ma gli appassionati potranno seguire la manifestazione su Rai Movie, Raiplay e sui canali social della Biennale. Si comincia con la cerimonia di apertura, con la conduzione di Rocio Munoz Morales alle 18.45. Poi, sempre su RaiMovie, ci sarà la cerimonia di chiusura prevista il 10 settembre, giorno in cui verrà assegnato il Leone d'Oro, insieme a tutti gli altri premi. Previsti approfondimenti nei vari contenitori delle reti Rai.

Dove seguire la Mostra del cinema di Venezia in tv e streaming

Si può seguire la Mostra del cinema di Venezia non soltanto su Rai Movie perché la Rai ha previsto approfondimenti e aggiornamenti in diretta anche su tutti i programmi principali. Tra questi spicca una striscia giornaliera di 15 minuti: "Venezia Daily" (Rai1), poi "Estate in diretta", che racconterà proprio la cerimonia, "Uno Mattina Estate", "Vita in diretta" – dal 5 al 10 settembre – "Agora Estate" e tutte le testate giornalistiche, compresi tutti i programmi delle fasce serali.

Come vedere le proiezioni dei film in streaming

La Mostra internazionale d'Arte Cinematografia di Venezia arriva comodamente in streaming gratuito con i film della Sala Web: 18 lungometraggi e 12 corti. Per vederli serve registrarsi al sito Festival Scope. I titoli sono tutti sottotitolati in italiano. C'è anche una sezione a pagamento sul sito della Biennale di Venezia e sulla piattaforma My Movies che consente di vedere per cinque giorni i titoli in concorso. I costi variano da 7.90 (mensile) a 70 euro (annuale). È opportuno prenotarsi, sia agli eventi gratuiti che a quelli a pagamento.