Come funziona il voto nella finale di Sanremo 2025: le tre giurie e le percentuali per decidere il vincitore La finale del Festival di Sanremo 2025 decreterà il vincitore di questa edizione, che sarà sancito in due fasi di votazioni. A esprimere il voto sarà il pubblico, attraverso il televoto, la giuria della Sala stampa, tv e web, e la giuria della radio.

A cura di Sara Leombruno

La finale del Festival di Sanremo 2025 decreterà il vincitore di questa edizione. Questa sera si esibiranno tutti i 29 artisti in gara e a esprimere la votazione sarà il pubblico, attraverso il televoto, la giuria della Sala stampa, tv e web, e la giuria della radio. Il vincitore sarà sancito attraverso due fasi.

Quanto pesa il voto delle tre giurie: le percentuali

La finale del Festival di Sanremo vedrà un vincitore che sarà sancito attraverso due fasi di votazioni. La prima fase vedrà i tre insiemi di preferenze suddivisi in queste percentuali: 34% televoto, 33% giuria della sala stampa, tv e web, giuria delle radio, 33%.

La prima fase per decretare i primi cinque in classifica

Il risultato che uscirà da questa prima raccolta andrà ad aggiungersi a quelli delle classifiche provvisorie maturate nel corso della prima, seconda, e terza serata e andrà a comporre la classifica provvisoria della finale. La top Five verrà quindi rivelata in ordine sparso.

La seconda votazione per il vincitore

La seconda fase di votazione vedrà un nuovo voto da parte del pubblico, sala stampa, tv e web e giuria delle radio. I pesi delle tre parti coinvolte non cambieranno e resteranno rispettivamente 34%, 33% e 33%, con la differenza che in questo caso potranno essere votati solo i 5 finalisti della classifica provvisoria. Anche in questo caso, il risultato che ne deriverà sarà sommato a quello delle serate precedenti, escludendo quella dedicata alle cover, incoronando così il vincitore del Festival di Sanremo 2025. C'è quindi una differenza sostanziale rispetto allo scorso anno, quando nella cinquina finale tutto si azzerava e si partiva daccapo.