Chi è Andrea Bonomo, il cantante mascherato che si è esibito con Gabry Ponte a Sanremo 2025

La finale di Sanremo 2025 si è aperta con un'esibizione di Gabry Ponte, che ha suonato Tutta l'Italia, il jingle ufficiale di questa edizione. Accanto a lui, sul palco dell'Ariston, si è esibito un cantante mascherato: si tratta di Andrea Bonomo, che ha dedicato gran parte del suo percorso artistico alla scrittura di brani musicali.

Chi è Andrea Bonomo, il cantante mascherato a Sanremo 2025

Siciliano di origine, Andrea Bonomo nasce a Gallarate, in Lombardia. Inizia la sua carriera come cantante per poi dedicarsi anche all'attività di autore. Nel 2008 pubblica il suo primo disco solista dal titolo 11-12. Nel corso della sua carriera ha scritto testi per artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone, Annalisa, Paola Turci, Lorenzo Fragola, Giuliano Palma, Le Vibrazioni, Alessandra Amoroso e Dargen D'Amico. È inoltre autore di alcuni brani inediti assegnati a concorrenti finalisti di X Factor e The Voice of Italy.

La partecipazione a Sanremo 2008

Quella di quest'anno non è la sua prima esibizione al Festival di Sanremo. Aveva già partecipato nel 2008, quando alla conduzione c'era Pippo Baudo, nella sezione Giovani con il brano Anna scritto insieme a Luca Chiaravalli.