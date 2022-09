Cate Blanchett ‘travolge’ il giornalista Rai a Venezia, lui la ringrazia: “Thank you” La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ci ha regalato il primo momento epico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ci ha regalato il primo momento epico. Mattia Carzaniga, giornalista e inviato per la Rai sul red carpet, dopo aver intervistato Cate Blanchett viene travolto dall'attrice che non si accorge di lui e quasi si rammarica di essere entrata nell'inquadratura. Mattia Carzaniga la ringrazia per l'intervista ma il momento è stato ritagliato e condiviso su Internet diventando così il primo grande meme di questa edizione del Festival di Venezia: "Il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice ‘thank you' potrei tranquillamente essere io'. Mattia Carzaniga lo ha condiviso su Twitter: "Grazie internet". Venezia 79 è cominciata bene.

E dopo questo momento di grande divertimento, arrivano battute su Twitter dai colleghi e dagli amici: "Ma ti rendi conto? E io qui a passare pagine del Festival del Prosciutto. Cos'è l'invidia (mia)".

Il film in concorso

Cate Blanchett è a Venezia in concorso con il film "Tàr", diretto da Todd Field e dedicato alla direttrice d'orchestra Lydia Tar che ha conquistato il mondo con la sua bravura e col suo stile. Nel film anche Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer

Leggi anche Georgina Rodriguez arriva a Venezia 79: ora il minidress si indossa sui pantaloni

Le critiche

L'attrice australiana, 53 anni e due Oscar (tra sette nomination), vuole provare con questo film a conquistare il Leone d'oro, come ha ammesso il regista della pellicola: "Questo film non è stato fatto con Cate Blanchett ma è stato fatto per Cate Blanchett". Questo è forse uno dei punti dolenti perché la critica si è spaccata proprio su questo punto, evidenziando come l'autoreferenzialità sia tanto evidente da risultare quasi un fastidio. Criticata anche la fotografia e la trama. Insomma, il film difficilmente riuscirà ad arrivare fino in fondo, ma di certo ci ricorderemo di Cate Blanchett a Venezia 79 anche per questo simpatico equivoco.