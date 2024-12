video suggerito

Carlo Conti: "Tony Effe spiazzerà a Sanremo", Cattelan al DopoFestival con Selvaggia Lucarelli: "Spero accetti" Carlo Conti parla della prossima edizione del Festival di Sanremo, anticipando alcuni degli aspetti che caratterizzeranno il Festival, Confermato l'invito rivolto a Selvaggia Lucarelli affinché conduce insieme a lui il Dopo Festival.

A cura di Stefania Rocco

Tony Effe che spiazzerà il pubblico con il testo della sua canzone, i Jalisse assenti ma “presenti” e la conferma delle 30 canzoni in gara. Carlo Conti anticipa quali che saranno alcuni dei dettagli della prossima edizione del Festival di Sanremo che condurrà a partire dall’11 febbraio 2025. Intanto, una precisazione circa le polemiche nate dopo la sentenza del Tar a proposito dell’affidamento diretto del Festival alla Rai. “Da spettatore non posso immaginare il Festival di Sanremo se non sulla Rai”, ha dichiarato il prossimo conduttore e direttore artistico in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, “E poi ricordiamo che Sanremo è anche questo meraviglioso chiacchiericcio. Se non fosse sulla Rai la metà delle polemiche di questi giorni non ci sarebbe”.

I Jalisse a Sanremo e le 30 coppie in gara

Spazio alle anticipazioni con Conti che commenta la nuova esclusione dei Jalisse dalla gara: “I Jalisse non ci sono, anzi, in qualche modo sono presenti al festival perché sono sono citati nel testo di una canzone”. Smentito, invece, l’invito a Cristiano Malgioglio: “Dice che l’ho chiamato? Non è vero”. Uno scherzo anche la comunicazione di Conti a proposito dell’aggiunta di una coppia di artisti alla gara, che già prevede 30 Big sul palco. Conti ha chiarito che quella che aveva fato pensare a un’estensione della lista degli artisti presenti era in realtà una battuta relativa all’incursione di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani sul palco domani sera per presentare il film “Io e te dobbiamo parlare”.

Tornano le Nuove Proposte, Conti: “Ci tenevo a reinserirle”

Conti conferma la decisione di investire nuovamente sulla categoria delle Nuove Proposte. Per un motivo preciso: “Ci tenevo a reinserire le Nuove Proposte perché durante le mie passate direzioni artistiche avevo avuto la fortuna di tirar fuori qualche bel nome: Mahmood, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Enrico Nigiotti, Giovanni Caccamo, Serena Brancale che quest'anno è tra i big”. Il legame tra il volto di Rai1 e il Festival resta forte. Da questo la scelta della Rai di corteggiarlo per il dopo Amadeus: “Sono veramente un amico di Sanremo. C'è un grande legame con questa città, per questo ho accettato certe pressioni per tornare e prendere questo incarico”. Quindi una precisazione a proposito dei nomi degli artisti scelti per salire sul palco: “Prima ho selezionato le canzoni, poi ho guardato chi li interpretava”.

“Tony Effe lascerà a bocca aperta per mille motivi”

Tony Effe, uno dei nomi sui quali si è maggiormente diviso il pubblico di Sanremo, rappresenta invece una scelta che Conti rivendica: “Il mio compito come direttore artistico è selezionare canzoni, ognuna di queste è meritevole di stare su quel palco per vari motivi. Non ci sono temi trattati in materia sbagliata. Io ho ascoltato e selezionato le canzoni. Tony Effe? Quando salirà sul palco spiazzerà tutti, lascerà a bocca aperta per mille motivi. Ne riparleremo a febbraio”.

Alessandro Cattelan: “Ho invitato Selvaggia Lucarelli al DopoFestival”

L’intervento di Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival, si è invece concentrato sull’invito rivolto a Selvaggia Lucarelli affinché lo accompagni alla conduzione. Un invito cui la giornalista non avrebbe ancora risposto: “Non credo serva spiegare cosa possa portare al programma. Recentemente è passata al mio podcast e le ho chiesto se le andasse di fare questa cosa insieme a me. Carlo ha detto che era un'ottima idea. Lato nostro è tutto ok, poi vai a capire. Spero che ci sarà”.