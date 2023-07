Battiti Live 2023, la scaletta dei cantanti della terza puntata: gli orari in tv su Italia 1 Stasera (martedì 18 luglio), in prima serata su Italia1, va in onda il terzo appuntamento di Battiti Live 2023. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in diretta da Bari. Ecco la scaletta degli artisti che si esibiranno e dove poter seguire la serata.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, martedì 18 luglio, su Italia1 va in onda la terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live. L'appuntamento musicale, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri insieme a Mariasole Pollio, è in diretta da Bari per la terza settimana consecutiva, prima di spostarsi a Gallipoli. Tanti gli artisti che saliranno sul palco della kermesse itinerante per la Puglia, portando i loro successi diventati ormai hit dell'estate. Tra questi Fedez, Annalisa, Tananai e molti altri.

La scaletta dei cantanti di Battiti Live stasera a Bari

Batitit Live ha anche una versione On The Road, con alcuni artisti che si esibiscono sparsi per la Puglia. In particolare, per l'appuntamento di questa sera, ci saranno Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra. Per quanto riguarda il palco principale, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in diretta da Bari si esibiranno numerosi artisti della scena attuale con le loro hit più conosciute. Ecco quali saranno questa sera, martedì 18 luglio:

Tananai

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Boomdabash

Fred De Palma

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Guè

Gabry Ponte

Colapesce Dimartino

Ariete

Francesco Gabbani

Benji & Finley

Aiello

Ofenbach & Svea

Clara

Alvaro De Luna

Aaron

LDA

Cioffi

Caffelatte e Haiducii

Dove vedere la terza puntata di Battiti Live e a che ora

La terza serata di Battiti Live 2023 sarà trasmessa in diretta su Italia1, a partire dalle ore 21.15. Oltre che in chiaro, sarà possible seguire l'appuntamento anche in streaming in diretta, oppure on demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Inifinity. Tutte le puntata saranno disponibili anche su RadioNorba, al canael 730 di Sky, e su TeleNorba (canale 510 Sky)