Battiti Live 2023, la scaletta dei cantanti della quinta puntata: gli orari tv su Italia Uno Questa sera, martedì 1 agosto, è in programma la quinta puntata di Battiti Live 2023 a partire dalle 21.15 su Italia Uno. Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci condurranno un nuovo appuntamento con il concerto che si tiene in Puglia: ecco la scaletta dei cantanti che si esibiranno.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, martedì 1 agosto, su Italia Uno è in programma il quinto e ultimo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la partecipazione di Mariasole Pollio, che riunisce nei luoghi di vacanza pugliesi, da Gallipoli a Bari, i migliori artisti della scena contemporanea per far ballare il publico con i loro successi e le loro hit. Da Fedez a Matteo Paolillo, Tananai e Annalisa: ecco tutti i protagonisti del concerto di stasera.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live stasera

Nella puntata di stasera martedì 1 agosto su Italia 1 e Mediaset Infinity si ballerà con il tormentone di Fedez e Annalisa, poi con Tananai, Rhobe, e con il dj set di Gabry Ponte. Ci sarà ancora Baby K, il cantante e attore protagonista di Mare Fuori Matteo Paolillo, Shade, Federica Carta e tanti altri. Ecco la scaletta – NON IN ORDINE DI ESIBIZIONE – della quinta serata:

Fedez

Annalisa

T ananai

Fred De Palma

Ana Mena

Diodato

Paola & Chiara

Baby K

Gabry Ponte

Quinze & Bob Sinclar

Matteo Paolillo

Shade e Federica Carta

Valentina Parisse

Rhove

Aka 7even

Luigi Strangis & Matteo Romano

Dara

Piccolo G

Lolita

Alfa

Ramona Flowers

Altri artisti parteciperanno al programma in prima serata su Italia Uno con esibizioni on the road tra le località turistiche pugliesi: stasera ci saranno infatti i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.

Dove vedere la seconda puntata di Cornetto Battiti Live e a che ora

L'appuntamento con la quinta puntata di Battiti Live è in programma per questa sera, martedì 1 agosto 2023, dalle 21.15 su Italia Uno. Oltre che in chiaro, sarà possibile seguire il concerto anche in streaming in diretta oppure on demand sulla piattaforma ufficiale di Mediaset Infinity. Tutte le puntate saranno disponibili anche su Radio Norba al canale 730 di Sky e su TeleNorba, disponibile anche sul canale 510 di Sky.