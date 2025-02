video suggerito

"Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi alla conduzione di Sanremo dopo Carlo Conti": la loro reazione Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan coconduttori della finale di Sanremo 2025: "Carlo Conti ha scelto noi perché parliamo a manetta". Poi, l'ipotesi conduzione.

A cura di Daniela Seclì

Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan sono pronti ad affiancare Carlo Conti nella veste di coconduttori della finale del Festival di Sanremo 2025 come da programma in onda sabato 15 febbraio. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta serata hanno ironizzato sulla velocità del Festival di Carlo Conti, che a sua volta ha ammesso: "Non mi piacciono i fronzoli, la fuffa".

Alessia Marcuzzi coconduttrice del Festival di Sanremo 2025

Alessia Marcuzzi ha ironizzato sulla sua velocità nel parlare, suggerendo che sia stata determinante nella scelta di Carlo Conti di averla a bordo: "Ha scelto noi perché parliamo a manetta e abbiamo la grande responsabilità di andare molto veloci. Il mio modo di parlare è molto veloce, quindi di sicuro Carlo sarà felice". Quindi, ha raccontato le sue emozioni:

Più che emozionata, sono felice di essere qua. La felicità di essere all'Ariston dopo due anni al freddo e al gelo (con il DopoFestival), Carlo mi ha messo al riparo sul palco dellAriston. Sarò al servizio dei cantanti, della musica, sono qui per celebrare un momento meraviglioso.

Quanto all'ipotesi di condurre il Festival in futuro ha replicato: "La mia è la ciliegina sulla torta stasera, chissà se mi ricapita più. Ma io la prendo bene. Mai avuto il sogno di condurre il Festival, non perché non mi piacesse, ma non ho mai avuto questo obiettivo. Prendo quello che di buono arriva nella vita. Voglio divertirmi e ringraziare Carlo che mi ha fatto partecipare alla finale, serata importantissima".

Alessandro Cattelan "distrutto" dal DopoFestival

Alessandro Cattelan ha ammesso di essere molto stanco: "Sono distrutto, però va bene. Finiamo sempre alle 2:30. Il tempo di tornare in albergo, darsi una lavata, fare scendere l'adrenalina e dormire e sono sempre le 4. Però, è successo tutto quello che Carlo mi aveva preannunciato". Quindi ha raccontato che in fondo il momento in cui lavora è quello più rilassante dell'intera giornata:

La parte del lavoro è quella più rilassante. È il nostro lavoro, ci piace. Non ero mai stato a Sanremo, ero passato di sfuggita per fare promozione per Eurovision. Però il fatto che sia andato tutto bene, dà energia. Di indole siamo velocissimi io e Alessia.

È stato chiesto a Cattelan se gli piacerebbe condurre Sanremo con Alessia Marcuzzi. La replica è stata: "Successore di Conti con Alessia Marcuzzi? Non lo so, non è questo l'obiettivo con cui siamo venuti. Però, con Ale sarebbe bello. Le ho mandato una nostra foto che risale a 25 anni fa, ero al mio primo giorno di lavoro, lei era già lanciata. Sorridevamo sul ritrovarci sul palco 25 anni dopo quindi sarebbe bellissimo rifarlo in futuro". E ha concluso:

Credo che per ognuno di noi l'idea di presentare Sanremo sia una cosa bella, una bella medaglia da avere sul petto un giorno, ma non l'obiettivo che ti spinge ogni mattina ad andare a lavorare. Se succederà benissimo, altrimenti terrò questa serata come un bellissimo ricordo.