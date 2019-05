Stava inviava messaggi con lo smartphone al suo ragazzo, quando l’auto che aveva imparato a guidare da non molto si è schiantata contro un albero. Shannon Gittings, 17 anni, aveva superato l’esame di guida da pochi giorni quando ha trovato la morte a Tasburgh, nel Norfolk. Stava guidando la sua Fiat 500 versi casa sulla A140 il 3 ottobre dell'anno scorso e gli screenshot dei messaggi inviati al fidanzato, Harry, sono state mostrate nel corso del processo tenutosi a seguito della tragedia. "Il periodo dell'ultimo messaggio inviato su iMessage da Miss Gittings è delle 17.26 e l'ultimo inviato da Mr Smith è delle 17.27. Sembra coincidere con il momento in cui ha iniziato a perdere il controllo dell’auto” ha spiegato l'investigatore Andrew Hughes. “Il procuratore Peter Forbes-Scott ritiene probabile che Miss Gittings stesse leggendo o rispondendo al messaggio del signor Smith e questo fornisce una spiegazione del perché le ruote della Fiat abbiano lasciato la carreggiata” ha aggiunto.

Avendo superato l’esame per la patente appena un mese prima, l'inchiesta ha anche rivelato che la sua mancanza di esperienza potrebbe averle fatto reagire in modo “spropositato” quando la sua auto è finita fuori strada. Il giudice Yvonne Blake, che ha stabilito come il decesso sia da attribuire a cause accidentali, ha dichiarato: "Questa è una morte molto triste e uno spreco di una giovane vita. Evidenzia solo quanto velocemente puoi perdere il controllo della tua auto se sei distratto, in particolare facendo qualcosa come inviare SMS o ricevere un messaggio. Per questo voglio incoraggiare le persone a non inviare messaggi di testo, iMessage o Snapchat durante la guida”.

I genitori di Shannon, Andrew e Lindsey Gittings, hanno pubblicato un messaggio sulla sua pagina di Facebook dopo la sua morte: "Mia cara bambina bellissima ragazza, ci hai fatti i genitori più orgogliosi del mondo. Ti sei rivelata la giovane più straordinaria, amata da così tante persone. Ci mancherai più di quanto tu possa immaginare. Promettiamo di essere forti l'un l'altro e per i tuoi fratelli, Callum e Lewis. Henry è perso senza di te e farà sempre parte della nostra famiglia. Ogni giorno sarai nei nostri pensieri e non smetteremo mai di parlare di te e di dire al mondo quanto sei stata fantastica. Ora riposa in pace angelo mio. Ti amiamo più di ogni parola esistente e sempre lo faremo xxx”.