Migliori zaini per scuola elementare, media e superiore: come scegliere il modello giusto per ogni studente

Il back to school si avvicina ed è arrivato il momento di scegliere il nuovo zaino per la scuola. Non importa a quale ordine o grado appartenga l'istituto dei vostri figli, se elementare, media o superiore, ciò che ogni anno non cambia mai è la corsa post vacanze per l'acquisto del materiale scolastico: quaderni, diari, astucci, penne e matite. In cima alla lista, lo zaino scolastico rappresenta un vero e proprio segno distintivo per gli studenti, che si preparano a sfoggiarlo in classe al primo giorno di scuola.

L'entusiasmo dei bambini nello scegliere il modello con la stampa dell'eroe o della principessa preferiti è contagioso, ma ogni genitore sa che la scelta di uno zaino può essere impegnativa e deve tenere conto di alcune caratteristiche. Anzitutto, considerate le marche migliori. Eastpak, Seven, Invicta sono produttori specializzati e offrono modelli di alta qualità. Il migliori zaini per la scuola devono garantire il massimo comfort per un uso prolungato e una corretta postura, distribuendo in maniera ottimale il carico dei libri.

Un altro aspetto da tenere a mente sono capacità e dimensioni dello zaino, affinché i vostri figli abbiano tutto l'occorrente per sedersi al banco ed affrontare una giornata di studio. Spesso bambini e adolescenti lasciano il proprio zaino a terra, nei cortili oppure sui spigolosi banchi di legno. Se volete che lo zaino da scuola duri per più anni assicuratevi di compare un modello composto da materiali resistenti e impermeabili. In questa guida all'acquisto vi indichiamo i migliori zaini per la scuola per studenti di tutte le età.

Come scegliere uno zaino per la scuola

Gli zaini per la scuola non sono tutti uguali e bisogna decidere con attenzione quello più adatto alle necessità dei vostri bambini o dei vostri ragazzi, perché il modello sbagliato può rappresentare un vero fastidio durante tutto l'anno scolastico. Styling e design dello zaino devono adattarsi all'età dello studente. Dunque, per la scelta del vostro zaino per la scuola è necessario considerare alcune caratteristiche.

Età e scuola dello studente

Ogni studente ha esigenze diverse. Gli alunni della scuola materna e dell'elementare desiderano uno zaino sfarzoso, colorato e ispirato ai personaggi dei loro cartoni animati o film preferiti. Non bisogna essere rigidi, esistono ottimi zaini di marche conosciute e garantite che ospitano eroi del cinema e della televisione. L'importante è assicurarsi che le caratteristiche del modello soddisfino i canoni che trovate nei prossimi paragrafi.

Uno studente della scuola media, che si sta avvicinando pian piano all'adolescenza, è sicuramente più indifferente rispetto alle fantasie dello zaino. È il momento di scegliere un modello più sobrio e adatto al nuovo ambiente scolastico.

Solitamente, i ragazzi delle scuole superiori, entrati nella piena età adolescenziale, hanno un occhio più attento verso lo stile e il design, perché lo zaino diventa un accessorio in grado di esprimere la propria personalità. In questo caso si può variare tra modelli monocromatici, fantasie minimaliste e orientali, design vintage, moderno oppure street. I migliori zaini per le scuole superiori sono progettati per essere robusti e capienti, in modo che possano contenere tutto il necessario per affrontare le lezioni, ma devono sempre essere contraddistinti da un pizzico di stile.

Migliori marche di zaini per la scuola

Le marche rappresentano non soltanto una garanzia di qualità, ma anche uno segno di distinzione, soprattuto quando lo studente si trova tra le medie e le superiori. Eastpak è sicuramente il brand produttore di zaini più apprezzato dagli adolescenti. I suoi modelli monocromatici offrono qualità e sobrietà. Invicta è un marchio storico. Diventato molto popolare negli Ottanta, ha accompagnato diverse generazioni di studenti con i suoi modelli resistenti, che rispecchiano pienamente il suo nome latino: invincibile. Di questo marchio è proprietaria dal 2006 l'azienda Seven, altra eccellenza italiana nella produzione di zaini da scuola, sopratutto per ragazzini delle medie e adolescenti. Una differenza importante va fatta tra Seven e SJ. Quest'ultima, infatti, è una linea di zaini lanciata da Seven per gli studenti più piccoli. Un marchio molto richiesto è The North Face, contraddistinto per i suoi modelli dal design escursionistico, molto simili agli zaini da trekking.

Comfort

Non è facile spostarsi quotidianamente con il peso dei libri sulle spalle. L'ergonomia è una caratteristica fondamentale in uno zaino per la scuola. Lo schienale deve adattarsi perfettamente alla schiena dello studente, in maniera tale che lo studente non si sovraccarichi o assuma una postura scorretta. È bene che gli spallacci siano traspiranti e regolabili, così da evitare sudorazioni eccessive e garantire l'equilibrio del carico lungo il dorso.

Capienza e dimensioni

I libri hanno una dimensione diversa e spesso bisogna portarne tanti per coprire le ore di un'intera giornata scolastica. Assicuratevi di comprare uno zaino per la scuola molto capiente e di grandi dimensioni, in modo che i vostri figli possano portare i manuali di tutte le materie del giorno, senza arretrarsi le lezioni. I bambini delle elementari non dovrebbero trasportare carichi troppo pesanti, a meno che la vostra scelta non cada su uno zaino con le rotelle, sarebbe opportuno acquistare un modello dalla capienza di circa 20 litri. Alle medie lo studio comincia gradualmente ad essere più intenso e i libri da usare aumentano, per cui uno zaino tra i 20 e i 35 litri può essere la soluzione ideale. Una capacità di 30 litri è indicata per ragazzi delle scuole superiori, impegnati con più discipline scolastiche, anche se spesso gli adolescenti preferiscono modelli più contenuti.

Organizzazione degli spazi

La capienza di uno zaino scolastico deve essere suddivisa in maniera funzionale, affinché nessuno spazio sia sprecato. Le tasche interne ed esterne offrono spazi preziosi per organizzare tutto il materiale didattico in maniera ottimale, senza dover perdere tempo a frugare tra i libri per recuperare una matita o un quadernino. Molti modelli offrono scomparti strategici per il laptop, il tablet e perfino lo smartphone, oppure presentano un astuccio interiore per riporre penne e matite in maniera rapida e comoda. Sopratutto per gli alunni più piccini può essere importante avere uno scomparto frontale ulteriore per riporre la merenda o il pranzo a sacco e le tasche laterali per introdurre le borracce o le bottigliette d'acqua.

Materiali

Non sempre gli studenti hanno premura del loro zaino da scuola. Questi accessori sono spesso depositati a terra, lanciati o strisciati lungo gli spigoli dei banchi. Se volete che il nuovo zaino per la scuola abbia una lunga vita, allora è necessario comprare un modello resistente e facilmente lavabile. Assicuratevi che sia impermeabile per tenere i libri al sicuro in caso di pioggia o temporali.

Rapporto qualità/prezzo

Gli zaini sono accessori importantissimi per i vostri figli ed è opportuno acquistare un prodotto di buona qualità che duri il più possibile. Il vero risparmio è nella lunga vita dello zaino, ma è chiaro che un buon prodotto debba avere anche il giusto valore. In commercio si trovano zaini per la scuola di ogni prezzo. I modelli più economici si aggirano intorno ai 30-40 €, ma quelli di marche più rinomate e legate al mondo della moda, come Sprayground, possono superare anche i 150 €. Generalmente, un buono zaino di fascia media costa tra i 60-80 €. In base al budget che avete a disposizione cercate di scegliere un modello il cui valore rispetti le sue caratteristiche.

I migliori zaini per la scuola 2025

Ogni studente ha bisogno di uno zaino per la scuola adatto alle sue esigenze. Di seguito, vi indichiamo i 15 modelli migliori per adolescenti e bambini, selezionati in base alle marche più popolari e al design.

EASTPAK Padded Pak’r

Miglior zaino scuola superiore per ragazza

Questo zaino Eastpak lilla è disponibile in diversi colori e rappresenta il modello unisex di punta del marchio statunitense. È uno zaino leggero, munito di schienale imbottito e di spallacci regolabili. Il materiale è completamente in poliestere, una fibra impermeabile e molto resistente. Ha una grande tasca centrale e una piccola tasca frontale per riporre uno spuntino o l'astuccio. Lo styling unisex è appropriato a un ragazzo delle superiori o del liceo. Non è uno zaino molto grande, ma potete inserire abbastanza libri per seguire tutte le lezioni. È lo zaino perfetto per le ragazze che vogliono fare colpo sugli amici al primo giorno di scuola.

Capienza: 24 Litri

Dimensioni: 16 x 28 x 40 cm

Pro: prodotto robusto e resistente, distribuisce il carico in maniera ottimale sul corpo.

Contro: lo zaino non è molto capiente e lo spazio interno non fornisce tasche funzionali.

THE NORTH FACE Borealis Classic Zaino sportivo Uomo

Il miglior zaino scuola superiore per ragazzo

The North Face Borealis Classic è uno zaino per la scuola molto grande dalla capienza di 29 litri. La tasca principale interna è organizzata da ulteriori taschini strategici per l'inserimento di matite, telefono e quaderni per gli appunti. La tasca posteriore è funzionale per depositare il computer, mentre quelle anteriori sono ideali per spuntini o piccoli accessori. Lo schienale ha un pannello in rete imbottita per garantire una traspirazione ottimale del lombare e del dorso. A livello degli spallacci si trova una cinghia rimovibile per equilibrare il carico dei libri. Il design è resistente e robusto, costituito prevalentemente da materiale in poliestere impermeabile, ed è ispirato a quello degli zaini da trekking. È lo zaino indicato per i ragazzi che vogliono mantenersi al passo con i trend e apparire impavidi.

Capienza: 29 Litri

Dimensioni: 48.3 x 34.3 x 19 cm

Pro: prodotto molto robusto e capiente, con numerose tasche funzionali.

Contro: il peso dello zaino a vuoto è di oltre un chilogrammo, potrebbe risultare più pesante rispetto ad altri modelli.

EASTPAK Pinnacle Zaino Unisex

Il migliore zaino per la scuola unisex

Questo zaino Eastpak per la scuola superiore offre una capienza di 38 Litri organizzata in due ampie tasche a cerniera. Lo scomparto posteriore è indicato per riporre il proprio laptop oppure dei quaderni, mentre quello centrale può ospitare diversi volumi di libri. Nella zona anteriore sono presenti ulteriori taschini adibiti all'inserimento di piccoli accessori o spuntini. Pinnacle ha schienale trapuntato e spallacci imbottiti regolabili per assicurare il massimo comfort e una postura corretta durante gli spostamenti. Questo zaino Eastpak grande è perfetto per un uso quotidiano e adatto a tutti gli adolescenti, grazie alla vasta gamma di colori disponibili.

Capienza: 38 Litri

Dimensioni: 25,5 x 32 x 42 cm

Pro: design ispirato al trolley con dimensioni molto grandi e ampia capienza.

Contro: assenza di tasche laterali per bottigliette d'acqua o borracce.

Invicta Act Plus Plain

Il migliore zaino per la scuola Invicta

Invicta Act Plus Plain è uno zaino per la scuola progettato per offrire il massimo comfort agli studenti. Infatti, il suo schienale è composto da un pannello imbottito e rete traspirante nelle zone scapolare e lombare. Anche gli spallacci extralarge sono imbottiti, ricoperti in tessuto e in rete nella parte sottostante. Lo zaino presenta una fascia di regolazione in vita e quattro laterali per stringere il tessuto, avvicinando il carico alla schiena. La capienza di 30 litri è organizzata in due scomparti, gestiti a propria volta da tasche interne porta pc e per il materiale scolastico. Il design unisex è composto completamente in poliestere impermeabile e si ispira agli zaini da escursione. Questo zaino per la scuola Invicta è adatto a ragazzi e a ragazze, ma è anche indicato per un uso da ufficio.

Capienza: 30 Litri

Dimensioni: 31 x 47 x 21 cm

Pro: questo prodotto ha una buona capienza e molte tasche strategiche per organizzare i propri accessori, comprese tasche laterali per le borracce.

Contro: questo modello non presenta imbottiture alla base.

Vans Old Skool Print

Il migliore zaino per la scuola Vans

Se desiderate uno zaino decisamente trendy lo zaino Old Skool Print di Vans non passa mai di moda. Il design semplice ma resistente offre uno scomparto centrale munito di una tasca porta pc interna e uno scomparto frontale per riporre astucci o accessori più piccoli. Dispone di tasche laterali per l'inserimento di borracce o bottigliette d'acqua. Il materiale impermeabile è in poliestere, mentre l'interno dello zaino presenta un tessuto rifinito con la fantasia a scacchi, che rappresenta la firma del marchio. La capienza non è abbondante, ma i 22 litri disponibili bastano per portare a scuola i libri più importanti. Gli spallacci sono imbottiti e molto comodi.

Capienza: 22 Litri

Dimensioni: 41 x 30,4 x 12 cm

Pro: design semplice e spazi ben distribuiti per la capienza.

Contro: il prodotto potrebbe non avere una capienza ottimale.

Sprayground Sawtooth Sharks In Paris Dlxsv

Zaino Sprayground donna

Questo zaino Sprayground è perfetto per le ragazze delle scuole superiori che voglio sfoggiare uno stile trendy. Il design è ben curato e completamente in PVC impermeabile, adornato di targhette e tirazip in metallo color oro. Lo schienale ergonomico è imbottito in rete. Sawtooth Sharks In Paris Dlxsv dispone di tasche laterali e di una frontale, oltre ad un grande scomparto centrale porta oggetti e uno scomparto specifico per gli occhiali da sole. Infine, presenta una fascia posteriore per un aggancio ottimale con il bagaglio a mano.

Capienza: circa 20 Litri

Dimensioni: 27 x 45 x 15 cm

Pro: il design del prodotto è molto accurato e resistente.

Contro: il prodotto ha una capienza non ottimale.

JanSport Cool Student

Il migliore zaino per la scuola JanSport

Uno zaino JanSport sobrio, elegante, ma soprattutto molto capiente. Il modello Cool Student offre 34 litri di capienza, ben organizzati da due ampi scomparti centrali, il più grande dei quali ospita una tasca porta laptop, e da due comode tasche frontali, a propria volta contenenti taschini per specifici accessori. Inoltre, lo zaino presenta una tasca laterale per la borraccia. Il design è comodo e robusto, pensato per equilibrare in maniera ottimale il carico dei libri. Infatti, lo schienale è costituito da un pannello imbottito, mentre gli spallacci ergonomici hanno una forma ondulata a S. Il materiale è completamente in poliestere riciclato, mentre il fondo in similpelle mantiene il segno iconico del marchio. Il modello propone una vasta gamma di colori e fantasia per permettere agli adolescenti di personalizzarlo secondo il proprio gusto.

Capienza: 34 Litri

Dimensioni: 33,02 x 44,45 x 25,4 cm

Pro: lo zaino è ergonomico e sfrutta in maniera funzionale la sua ampia capienza.

Contro: le cerniere potrebbero non essere troppo robuste e allentarsi col tempo.

Legami My Backpack Sushi Cat

Il migliore zaino scuola media per ragazze

Questo zaino dallo styling divertente del marchio milanese Legami è dotato di un grande scomparto centrale con una tasca interna per introdurre un laptop fino a 15 pollici e una frontale per astucci e altri accessori. Il design resistente è costituito interamente da materiali riciclati in poliestere e presenta una base imbottita per un sostegno sicuro del carico. Con una capacità di 32 litri, sufficiente per trasportare libri e accessori, Legami My Backpack è lo zaino perfetto per le ragazze che cominciano le scuole medie.

Capienza: 32 Litri

Dimensioni: 35 x 45 x 20 cm

Pro: il prodotto presenta imbottiture protettive sullo schienale e sugli spallacci.

Contro: non ha ulteriori tasche interne per l'organizzazione dello scomparto centrale.

Seven Zaino Scuola Freethink

Il migliore zaino scuola media per ragazzo

Seven Freethink ha una capienza molto grande di 34 litri per contenere anche i libri più voluminosi. Lo schienale è ergonomico e gli spallacci sono imbottiti per garantire la massima comodità durante gli spostamenti. Nello scomparto centrale con apertura a zip è presente una tasca per il pc e tablet, mentre quella frontale, più piccola, può essere usata per spuntini e diari. Ai lati trovate due tasche per l'inserimento di bottigliette o borracce e uno scomparto per USB, attraverso il quale si può collegare lo smartphone al powerbank. Il tessuto in poliestere è impermeabile e resistente all'usura. Questo zaino Seven è indicato per i ragazzi delle scuole medie che vogliono combinare funzionalità e uno styling street.

Capienza: 34 Litri

Dimensioni: 33 x 44 x 20 cm

Pro: il prodotto ha una grande capienza, organizzata in scomparti e tasche funzionali.

Contro: il fondo dello zaino non è rinforzato.

Seven Ischoolpack

Zaino per la scuola con fantasia militare

Il design in tessuto poliestere di questo zaino militare Seven è molto robusto e resistente. Lo schienale ergonomico e gli spallacci sono imbottiti e rivestiti di un tessuto traspirante. Seven Ischoolpack è dotato di un grande scomparto centrale, all'interno del quale si trova una tasca porta pc, di una tasca esterna posteriore per l'inserimento del tablet e di una frontale per accessori più piccoli. La sua capienza totale è di 27 litri, sufficienti per trasportare una buona quantità di libri. Una caratteristica particolare di questo zaino è il powerbank da 20000 mAh incluso, da inserire in una tasca interna dello scomparto, in modo che si possa collegare il telefono dalla porta USB all'esterno dello zaino.

Capienza: 27 Litri

Dimensioni: 31 x 44 x 15 cm

Pro: il design è ergonomico e molto robusto, ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Contro: questo modello di zaino manca di tasche laterali per le borracce.

Seven Zaino Scuola Estensibile Dinsey Lillo & Stitch 2Cute

Il migliore zaino scuola elementare per bambina

Questo zaino Seven ispirato al cartone animato più amato del momento farà sicuramente felice le vostre bambine, ma accontenterà anche voi genitori con le sue caratteristiche funzionali. Infatti, il modello Dinsey Lillo & Stitch 2Cute offre una grande capienza, estendibile grazie alle zip laterali che permettono di guadagnare 9 cm di profondità. Ha un grande scomparto centrale per i libri, una tasca frontale per accessori o spuntini e una tasca laterale in rete per la bottiglietta d'acqua. Schienale e spallacci sono imbottiti, così da garantire il massimo comfort, mentre i sottospallacci sono in rete per una migliore traspirazione. Il design è costituito da materiale in poliestere impermeabile.

Capienza: 33 Litri

Dimensioni: 28 x 40 x 13 (+9) cm

Pro: modello dalle dimensioni estendibili, funzione molto comoda se la vostra bambina deve portare il pranzo al sacco.

Contro: i moschettoni di chiusura dello scomparto potrebbero risultare troppo grandi.

Franco Cosimo Panini zaino Minecraft

Il migliore zaino scuola elementare per bambino

Lo zaino Minecraft della marca Franco Panini è perfetto per portare i bambini a scuola con la fantasia del loro videogioco preferito. Il design è robusto e resistente, con una maniglia regolabile in altezza e spallacci imbottiti. Lo schienale e il fondo sono in termoformato e il materiale completamente in poliestere. È fornito di una grande capienza di 31 litri, organizzata da due ampi scomparti centrali e da una tasca frontale, ideale per inserire la merenda e piccoli accessori. Inoltre, è munito di una tasca a rete per la borraccia. La peculiarità di Franco Panini Minecraft consiste nei pixel aggiuntivi che possono essere inseriti nell'apposita superficie frontale per comporre i personaggi preferiti dei vostri figli.

Capienza: 31 Litri

Dimensioni: 32 x 43 x 23 cm

Pro: il modello è capiente e ben organizzato da tasche funzionali.

Contro: lo schienale di questo modello non è rivestito da un tessuto in rete per una traspirazione ottimale.

Ergobag Prime

Lo zaino da prendere in prima elementare

Ergobag Prime è uno zaino unisex disponibile con varie fantasie sia per bambino che per bambina. Questo modello assicura il massimo comfort con i suoi sistemi di ergonomia, gli spallacci imbottiti presentano delle pinne pelviche che si adattano perfettamente alla vita del bambino. La capienza di 20 litri è ideale per uno studente di scuola elementare ed è bene organizzata da uno scomparto centrale con un'apposita tasca porta quaderni. In più, presenta una tasca frontale per la merenda. Sul tessuto dello zaino sono stati applicati nastri catarifrangenti per garantire maggiore visibilità e sicurezza quando il bambino attraversa la strada.

Capienza: 20 litri

Dimensioni: 28 x 40 x 25 cm

Pro: zaino ergonomico con fasce pettorali per distribuire meglio il carico dei libri.

Contro: il modello manca di tasche laterali per borracce o bottigliette.

SJ Trolley Scuola Jack 3 Ruote

Zaino con rotelle per bambino

SJ Trolley è uno zaino capiente, robusto e multifunzionale. Infatti, potete usarlo sia come trolley che come zaino da spalla. Il sistema di ruote a tre elementi è molto comodo e premette al bambino di salire le scale senza sollevare il peso dello zaino. Questo modello ha una capacità di 34 litri, organizzata in un ampio scomparto centrale, uno scomparto anteriore e una tasca frontale. Gli spallacci sono imbottiti e si nascondono facilmente quando si usa lo zaino come trolley. Il design offre uno schienale imbottito e materiale resistente in poliestere.

Capienza: 34 Litri

Dimensioni: 37 x 51 x 27 cm

Pro: zaino multiuso per trasportarlo con ruote o in spalla.

Contro: il modello non ha tasche laterali per borracce o bottigliette.

SJ Gang Style Jam Gang Trolley

Zaino con rotelle per bambina

Questo trolley SJ può essere utilizzato con rotelle o mettendolo in spalla. Il sistema Crossover consente di agganciare gli spallacci a scomparsa, che si liberano automaticamente sollevando lo zaino. Le ruote hanno un diametro di 80 mm, molto comode per un trasporto anche su superfici ruvide. Il design di Gang Style Jam Gang in poliestere è molto resistente e comprende un ampio scomparto centrale e una tasca frontale, per una capienza complessiva di 33 litri. Lo styling è molto fantasioso e colorato, ideale per una bambina che comincia le elementari.

Capienza: 33 Litri

Dimensioni: 38 x 50 x 26 cm

Pro: il modello ha una solida struttura per il trasporto con ruote e una grande capienza.

Contro: le ruote dello zaino non sono adatte per salire le scale senza sollevarlo. Il prodotto manca di tasche laterali per le borracce.

