L'astuccio è un accessorio indispensabile per portare a scuola matite, penne, pastelli, pennarelli, gomme e molto altro, evitando che si rovinino o si perdino. Gli astucci per la scuola possono essere di diversi tipi: con un solo scomparto oppure tre, a bustina o rigidi, con elastici per mantenere penne e matite o senza. Alcuni modelli includono kit base di materiali richiesti alle scuole elementari e medie (penne nere, blu e rosse, matita, righello, gomma, pastelli colorati, pennarelli) altri invece vengono venduti vuoti.

In commercio c'è una vastissima scelta di astucci scuola, per tutti i gusti e le esigenze. Indubbiamente, anche se i ragazzi spesso chiedono quelli dei loro personaggi preferiti o quelli visti ai loro amici, vale la pena scegliere un modello di buona qualità, resistente e pratico, da poter usare per più anni consecutivi.

Per aiutarvi a fare una buona scelta, abbiamo selezionato i migliori astucci scuola del momento, indicando per ciascuno le principali caratteristiche, il prezzo e i pro e contro emersi dalle recensioni di chi li ha acquistati e provati. Inoltre, troverete una guida all'acquisto, con consigli pratici.

I 10 migliori astucci scuola del 2019

Per stilare la classifica dei migliori astucci scuola, abbiamo scelto i prodotti più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon. Troverete diverse tipologie di astucci, a uno o più scomparti, per tutte le scuole.

1. Astuccio Eastpak Oval

L'Eastpak Oval è un modello classico, adatto alle scuole medie e alle superiori. Ha una forma compatta, con un unico scomparto con cerniera e un organizer interno per penne. Misura 5 x 22 x 9 cm ed è realizzato in un tessuto misto nylon (60%) e poliestere (40%), molto resistente. Lo trovate in diversi colori su Amazon a partire da 16,68 euro.

Pro: le recensioni su Amazon sono tutte positive: è capiente, resistente, ha una cerniera molto robusta e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: questo prodotto non ha nessuna recensione negativa. Alcuni utenti Amazon, però, hanno fatto notare che i colori reali sono leggermente più scuri di quelli delle foto.

2. Astuccio Utro

Questo modello della Utro è l'ideale per chi ha bisogno di molto spazio per matite, pastelli colorati e penne. Pur avendo una sola cerniera e quindi un solo scomparto principale, al suo interno ha tre organizer con ben 72 slot portapenne, di cui due removibili con velcro, e una tasca con cerniera per piccoli accessori, come gomme, temperamatite e altro. È fatto in tessuto Oxford resistente e duraturo. Misure: 23.5 cm x 16.5 cm x 7 cm. Lo potete acquistare su Amazon a 14,98 euro.

Pro: secondo le recensioni su Amazon, è compatto, comodo ed estremamente capiente. È possibile anche eliminare uno o due dei separatori con elastici per rendere più spazioso lo scomparto principale.

Contro: la maggior parte delle recensioni di questo prodotto sono positive, ma alcuni utenti Amazon hanno detto che gli elastici interni con l'uso tendono a sfilacciarsi.

3. Astuccio Homecube

L'astuccio Homecube ha una forma rettangolare compatta e poco ingombrante, ma allo stesso tempo è molto capiente. Ha un unico grande scomparto, con all'interno un organizer con elastici per le penne e tre tasche per piccoli oggetti, di cui una in rete con cerniera. È realizzato in tela canvas di alta qualità e misura 20 x 10 x 4,5 cm. È disponibile in quattro diversi colori (verde, rosa, nero e blu) su Amazon a 11,99 euro.

Pro: gli utenti che l'hanno acquistato su Amazon l'hanno trovato molto capiente, nonostante le dimensioni ridotte, e ben organizzato al suo interno. È consigliato soprattutto per le scuole medie.

Contro: secondo alcune recensioni, non è molto lungo, quindi le matite nuove potrebbero non entrarci.

4. Astuccio LOL Surprise

Questo astuccio a 3 scomparti piacerà moltissimo alle bambine fan delle LOL Surprise! Nei tre scomparti contiene ben 36 pezzi tra matite colorate, pennarelli, penne e altri accessori indispensabili per la scuola elementare. Misura 12,5 x 19,5 x 5,5 cm ed è fatto in tela super resistente. Lo trovate su Amazon a 28 euro.

Pro: le mamme che hanno recensito questo astuccio sono rimaste molto soddisfatte del rapporto qualità-prezzo. È capiente, ben fatto e contiene tutto il necessario per la scuola, tra cui i pennarelli Giotto.

Contro: tra i numerosi accessori contenuti, mancano le forbici e la colla.

5. Astuccio Amoyie

Questo astuccio arrotolabile di Amoyie è in grado di contenere fino a 36 matite colorate (non incluse), con un ingombro minimo. Inoltre, permette di vedere subito tutti i colori e protegge le punte dei pastelli, evitando che si spezzino. È fatto a mano, con un tessuto resistente, che non forma pallini e non si scolorisce con i lavaggi. Misura 18 x 0,8 x 0,8 cm. Lo potete acquistare in diverse fantasie su Amazon a 9,99 euro.

Pro: occupa poco spazio nello zaino, ma contiene tantissime matite e pastelli. È quindi ottimo sia per le scuole elementari, sia per le medie.

Contro: secondo alcune recensioni, per i bambini sarebbe stato più comodo con chiusura a strappo anziché con laccio.

6. Astuccio a tre scomparti PracticOffice

Questo modello di PracticOffice ha tre scomparti con singole cerniere e una chiusura superiore con velcro e piccola tasca aggiuntiva. Pratico e compatto, è ottimo per separare penne, matite colorate e pennerelli. Misura 22 x 11 x 9 cm ed è fatto in poliestere, lavabile in lavatrice. È disponibile in diversi colori su Amazon a 18,90 euro.

Pro: piace molto alle ragazze delle scuole medie, perché è bello, comodo e capiente.

Contro: questo astuccio non ha recensioni negative su Amazon, quindi è davvero un buon prodotto!

7. Astuccio Colorline

Questo portamatite ha la stessa forma di quello che abbiamo visto più su, ma è a tinta unita, quindi più adatto ai ragazzi. Oltre ai tre scomparti con cerniera, ha una fascia superiore con chiusura a velcro, tasca con cerniera e slot per inserire l'orario scolastico. Misura 22 x 11 x 9 cm, è in poliestere e lavabile in lavatrice. Trovate anche questo modello in più colori su Amazon a 17,90 euro.

Pro: le mamme che hanno acquistato e recensito questo prodotto su Amazon l'hanno trovato di eccellente qualità, capiente e ben organizzato.

Contro: anche questo astuccio non ha nessuna recensione negativa. Solo alcuni utenti che l'hanno recensito hanno trovato i colori meno accesi dal vivo che in foto.

8. Astuccio Fringoo

L'astuccio a bustina Fringoo ha una forma quadrata, che lo rende molto capiente. Ha un unico grande scomparto con cerniera, misura 17 x 10,5 x 10 cm ed è realizzato in poliestere ultraleggero. Ha un design coloratissimo e un simpatico pupazzetto attaccato alla cerniera. È adatto sia alle scuole elementari, sia alle medie e alle superiori. Lo potete acquistare in diverse fantasie su Amazon a 15,99 euro.

Pro: è molto capiente, ha una fantasia simpaticissima ed è anche resistente.

Contro: secondo alcune recensioni, il pupazzetto è abbastanza delicato e tende a staccarsi dalla cerniera.

9. Astuccio Seven Watercolor

Il Seven Watercolor ha tre scomparti con tutto il necessario per la scuola: una penna a sfera cancellabile blu, una penna a sfera rossa, 18 pastelli colorati Giotto, 18 pennarelli Giotto Turbocolor, una matita grafite lyra temagraph, una gomma, un temperino, una colla stick, un righello, una forbice con maniglia in plastica e punta arrotondata. Misura 20 x 12,5 x 7 cm. Lo trovate su Amazon a 29,90 euro.

Pro: è completo di pastelli colorati, pennarelli, penne e altri accessori indispensabili per le scuole elementari e medie.

Contro: questo prodotto non ha recensioni negative, l'unico appunto fatto da una cliente Amazon è che nel primo scomparto non ci sono molti elastici per gli accessori.

10. Astuccio Seven Alary

Il Seven Alary ha le stesse caratteristiche del modello precedente, ma ha una grafica e dei colori più adatti ai bambini e ai ragazzi. Come l'altro, è completo di pastelli colorati, pennarelli, penne e matite. È disponibile su Amazon a 29,90 euro.

Pro: secondo le recensioni su Amazon, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, soprattutto considerando che contiene pastelli Giotto.

Contro: anche per questo prodotto non ci sono recensioni negative.

Come scegliere l'astuccio scuola

Abbiamo visto quali sono i migliori astucci per la scuola, vediamo ora come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Il primo fattore da considerare è la tipologia di astuccio, che può essere a uno o a più scomparti, rigido o a bustina.

È importante poi considerare l'eventuale contenuto dell'astuccio, che può essere completo di pastelli, penne e matite, oppure vuoto. Non dimenticatevi di assicurarvi che sia realizzato con materiali robusti e resistenti, meglio se anche lavabili. Infine, valutate il rapporto qualità-prezzo nel complesso. Vediamo tutto meglio nei dettagli.

Tipologie di astuccio

Come abbiamo anticipato, esistono diversi tipi di astucci, che si distinguono per forma e capienza. La scelta va fatta principalmente in base all'uso che se ne intende fare, al tipo e alla quantità di oggetti che deve contenere.

Gli astucci rigidi a più scomparti (in genere due o tre) con cerniere sono perfetti per i bambini delle scuole elementari, perché sono in grado di contenere tutto ciò che le maestre chiedono ai bambini, come pastelli colorati, pennarelli, penne di diversi colori, matita, gomma, temperamatita, righello, forbici eccetera. Se cercate degli astucci scuola maxi, con spazi appositi per ogni oggetto ed elastici che li tengono fermi e ben in vista, questi fanno per voi.

Gli astucci a bustina e quelli a bauletto, con un solo scomparto, sono più adatti ai ragazzi delle scuole medie e superiori, che non hanno bisogno di tenere tutto ben separato e a portata di mano, ma necessitano comunque di molto spazio.

Contenuto

La maggior parte dei modelli a più scomparti sono venduti completi di penne, matite, pastelli colorati, pennarelli e tutti gli altri accessori indispensabili per la scuola. Ovviamente, hanno un prezzo più alto di quelli vuoti, ma sono comunque piuttosto convenienti se non si possiedono già questi oggetti.

Se scegliete un astuccio di questo tipo, assicuratevi che i pastelli, i pennarelli e gli altri prodotti siano di buona qualità e in numero sufficiente.

Materiali

I ragazzi sottopongono gli astucci a sfregamenti, stropicciamenti, scarabocchi e molti altri maltrattamenti! Per questo è importantissimo scegliere prodotti realizzati con tessuti di alta qualità, robusti, impermeabili e lavabili.

Anche le cuciture devono essere resistenti e ben fatte, così come le cerniere, soprattutto se non volete ricomprare un nuovo astuccio ogni anno.

Prezzo

Ultimo fattore da considerare: il prezzo dell'astuccio, o meglio il rapporto qualità-prezzo. Quelli vuoti costano dai 10 ai 15 euro, mentre quelli completi di penne, matite colorate e pennarelli, se di buona qualità, costano in genere tra i 20 e i 30 euro.

Cosa mettere nell'astuccio

Dopo aver visto quali sono gli astucci migliori e come sceglierli, concludiamo con una panoramica su come riempirli con tutto ciò che serve per la scuola. Per la scuola primaria, non possono mancare una penna nera, una blu e una rossa (eventualmente cancellabili, se richieste dalle maestre), una matita, una gomma, un temperamatite, un righello e delle forbici dalla punta arrotondata. Per quanto riguarda i colori, servono sia i pastelli colorati, sia i pennarelli, che dovrebbero essere almeno 16-18 per tipologia. Per eventuali lavoretti, potrebbero essere richiesti pennarelli a punta grossa, da mettere in un modello a bustina supplementare.

Per le scuole medie, di solito i pastelli colorati e i pennarelli non sono più richiesti dagli insegnanti, se non per l'ora di educazione artistica. Possono essere utili, però, righelli di diverse misure e un goniometro.