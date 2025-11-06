video suggerito
In arrivo il Black Friday 2025: i migliori prodotti di Natale da acquistare prima della settimana nera

Il Black Friday del 2025 sta per arrivare: i 10 migliori prodotti di Natale da acquistare subito su Amazon in attesa della settimana nera per decorare casa con alberi e addobbi.
A cura di Quale Compro Team
Black Friday
Speciale Black Friday 2025

Il Black Friday è la festa degli sconti più attesa dell’anno che inaugura lo shopping natalizio. Quest’anno, arriverà il 28 novembre in tutti gli store, sia fisici che online, ma sarà anticipata dal Black Week, che durerà dal 24 novembre fino al primo dicembre, giorno del Cyber Monday.

Il mese di novembre si è però già aperto con offerte super vantaggiose promosse dallo store Amazon. Già dalla giornata di oggi, infatti, potete approfittare dei prezzi al ribasso su prodotti di diverse categorie, come articoli natalizi, capi di abbigliamento, dispositivi elettronici e cura della casa per cominciare ad acquistare i regali di natale.

Quando inizia il Black Friday

Il Black Friday è una festa americana che ricorre il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. La tradizione, che quest’anno cade il 28 novembre, inaugura lo shopping di Natale con numerosi sconti sia nei negozi fisici che sugli store online.

I prodotti da acquistare

Le offerte però saranno anticipate dal Black Week, la settimana delle offerte che inizierà ufficialmente il 24 novembre e terminerà con il Cyber Monday del 1 dicembre, giorno dedicato alle offerte sui prodotti elettronici.

In attesa del Black Friday 2025, Amazon ha già annunciato dall’inizio del mese centinaia di promozioni e prezzi al ribasso su prodotti di diverse categorie, come articoli natalizi, cura della casa, capi di abbigliamento e dispositivi elettronici.

I migliori prodotti di Natale da acquistare in attesa del Black Friday

L'arrivo della settimana del Black Friday offre numerosi sconti e offerte per addobbare casa in vista delle festività natalizie. Di seguito, vi indichiamo i prodotti più vantaggiosi da non lasciarsi scappare su Amazon in attesa della festa delle offerte.

Albero Di Natale Brigos

Brigros Albero Di Natale
17%
Brigros - Albero Di Natale Artificiale Effetto Realistico In Pvc Ignifugo, Albero Di Natale Folto Con Aghi Di Pino Spessi E Rami A Gancio, Con Borsa E Base In Metallo (Verde, 210 cm)
Brigros - Albero Di Natale Artificiale Effetto Realistico In Pvc Ignifugo, Albero Di Natale Folto Con Aghi Di Pino Spessi E Rami A Gancio, Con Borsa E Base In Metallo (Verde, 210 cm)
99,00 €
119,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Se volete rinnovare le decorazioni in vista delle prossime festività natalizie allora potreste partire dall'albero di Natale di Brigos. Nonostante si tratti di un albero artificiale in PVC, l'effetto è davvero realistico, con foglie folte e aghi di pino che aggiungono un'atmosfera naturale agli addobbi. È disponibile nel doppio formato da 150 cm e da 210 cm.

Altri alberi di Natale verdi da non lasciarsi scappare:

SHareconn 210cm Albero di Natale Artificiale con 1463 Punte di Rami in PE&PVC e 1 Base in Legno Pieghevole, Facile da Montare, Scelta Perfetta per la Decorazione Festiva di Casa e Ufficio, Verde
SHareconn 210cm Albero di Natale Artificiale con 1463 Punte di Rami in PE&PVC e 1 Base in Legno Pieghevole, Facile da Montare, Scelta Perfetta per la Decorazione Festiva di Casa e Ufficio, Verde
149,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Sonnewelt Albero di Natale artificiale, 180 cm, con supporto in metallo e illuminazione, 8 diverse modalità di illuminazione, di alta qualità, con 860 punte, per interni ed esterni
Sonnewelt Albero di Natale artificiale, 180 cm, con supporto in metallo e illuminazione, 8 diverse modalità di illuminazione, di alta qualità, con 860 punte, per interni ed esterni
62,99 €
Immagine Vedi su Amazon
SHareconn 180 cm Albero di Natale con Luci Incorporate Artificiale, di Alta qualità con 350 Luci Bianche Calde e Multicolori, 12 modalità luce, 1322 Punte di Rami, Supporto pieghevole in metallo
SHareconn 180 cm Albero di Natale con Luci Incorporate Artificiale, di Alta qualità con 350 Luci Bianche Calde e Multicolori, 12 modalità luce, 1322 Punte di Rami, Supporto pieghevole in metallo
129,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Yitahome Albero di Natale con neve

YITAHOME Albero di Natale con neve
13%
YITAHOME Albero di Natale Artificiale 182 cm con Neve, ca. 880 Punte, Albero di Natale Realistico con Supporto in Metallo Pieghevole & Telaio Pieghevole, 182 x Φ95 cm
YITAHOME Albero di Natale Artificiale 182 cm con Neve, ca. 880 Punte, Albero di Natale Realistico con Supporto in Metallo Pieghevole & Telaio Pieghevole, 182 x Φ95 cm
69,99 €
79,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Disponibile in varie dimensioni o con aggiunta di luci, questo albero di Natale Yitahome è perfetto per chi ricerca un effetto innevato per le sue decorazioni casalinghe. Il pino artificiale in PVC è strutturato in tre elementi sovrapponibili con una stabile base in alluminio a forma di X. Dona un effetto realistico all'ambiente, grazie ai folti rami di 880 punte.

Altri alberi di Natale innevati da non perdere per decorare la vostra casa:

GLOUPIE Albero Di Natale Livigno Innevato 180 Cm, Diametro 116 cm, Apertura Ad Ombrello, Ignifugo,12 Anni Di Garanzia
GLOUPIE Albero Di Natale Livigno Innevato 180 Cm, Diametro 116 cm, Apertura Ad Ombrello, Ignifugo,12 Anni Di Garanzia
79,90 €
Immagine Vedi su Amazon
COSTWAY Albero di Natale Artificiale 180/225/270 cm, Albero di Natale Innevato con 600/1010/1498 Rami Folti e Base di Metallo con Cuscinetti Antiscivolo, Ideale per Casa, Ufficio e Negozio (180 CM)
COSTWAY Albero di Natale Artificiale 180/225/270 cm, Albero di Natale Innevato con 600/1010/1498 Rami Folti e Base di Metallo con Cuscinetti Antiscivolo, Ideale per Casa, Ufficio e Negozio (180 CM)
67,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Bellapianta Albero di Natale Innevato 180cm Super Folto Realistico Real Touch, Albero di Natale Innevato 180 Premium in PE/PVC Verde con Borsa Porta Albero, Guanti e Sacchetto
Bellapianta Albero di Natale Innevato 180cm Super Folto Realistico Real Touch, Albero di Natale Innevato 180 Premium in PE/PVC Verde con Borsa Porta Albero, Guanti e Sacchetto
296,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Luccika mantello luminoso per l'albero di Natale

Luccika Home Mantello Luminoso per l'albero di Natale
Luccika Home Mantello Luminoso 240 Luci LED Multicolore per Albero di Natale 180–230 cm di Altezza, Cavo Verde IP44 per Uso Interno/Esterno, 8 Giochi con Memoria, Prolungabile, 31V
Luccika Home Mantello Luminoso 240 Luci LED Multicolore per Albero di Natale 180–230 cm di Altezza, Cavo Verde IP44 per Uso Interno/Esterno, 8 Giochi con Memoria, Prolungabile, 31V
37,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Indicato per alberi di Natale da 180 a 230 cm, ma disponibile anche in formati minori con piccole differenze di prezzo, il mantello luminoso Luccika vanta 240 luci LED multicolore da 3 mm e 8 giochi di luce per diversificare l'illuminazione della vostra casa. Il cavo di colore verde è lungo 10 m ed è impermeabile al grado IP44, per cui può essere applicato anche su alberi all'esterno.

Altri set di luci per decorare l'albero e la casa:

Luci LED Natalizie da Esterno/Interno, 5mm, Cavo Verde, 8 Modalità, Controller 31V con Memoria, IP44 (Multicolore, 72M 1440LED)
Luci LED Natalizie da Esterno/Interno, 5mm, Cavo Verde, 8 Modalità, Controller 31V con Memoria, IP44 (Multicolore, 72M 1440LED)
64,90 €
Immagine Vedi su Amazon
Luccika Catena Luminosa LED 31V con 8 Effetti di Luce e Timer, Luci Natalizie per Albero di Natale e Esterno IP44, Cavo Trasparente (Multicolore, 9M 180LED)
Luccika Catena Luminosa LED 31V con 8 Effetti di Luce e Timer, Luci Natalizie per Albero di Natale e Esterno IP44, Cavo Trasparente (Multicolore, 9M 180LED)
22,90 €
Immagine Vedi su Amazon
8%
Luci LED Natalizie da Esterno/Interno, 5mm, Cavo Verde, 8 Modalità, Controller 31V con Memoria, IP44 (Rosso, 9M 180LED)
Luci LED Natalizie da Esterno/Interno, 5mm, Cavo Verde, 8 Modalità, Controller 31V con Memoria, IP44 (Rosso, 9M 180LED)
22,90 €
24,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Statuetta natalizia Villeroy & Boch Christmas Toy's Memory

Villeroy & Boch - Christmas Toy’s Memory
Villeroy & Boch - Christmas Toy’s Memory “Babbo Natale con Animali del Bosco”, Statuetta Decorativa in Porcellana Dura, Adatta per candeline, colorato, 23 x 17 x 17 cm
Villeroy & Boch - Christmas Toy’s Memory “Babbo Natale con Animali del Bosco”, Statuetta Decorativa in Porcellana Dura, Adatta per candeline, colorato, 23 x 17 x 17 cm
63,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Per chi è alla ricerca di un addobbo natalizio che dia un tocco in più all'atmosfera festiva di casa, questa statuetta in porcellana Villeroy & Boch è la soluzione migliore. La raffigurazione degli animali nel bosco è ricca di dettagli e costituita da porcellana dura di alta qualità. Misura 23 x 17 x 17 cm e pesa circa 1kg.

Altre statuette decorative di Villeroy & Boch:

Villeroy & Boch Christmas Toy's Lanterna Babbo Natale sull'Albero, Verde/Multicolore, 20 x 17 x 23 cm
Villeroy & Boch Christmas Toy's Lanterna Babbo Natale sull'Albero, Verde/Multicolore, 20 x 17 x 23 cm
70,86 €
Immagine Vedi su Amazon
12%
Villeroy & Boch Christmas Toys 2019, Cavallo a Dondolo XL 32cm, Poliresina, Multicolore, 32,8 x 10,8 x 32,5 cm
Villeroy & Boch Christmas Toys 2019, Cavallo a Dondolo XL 32cm, Poliresina, Multicolore, 32,8 x 10,8 x 32,5 cm
44,00 €
49,90 €
Immagine Vedi su Amazon
Villeroy & Boch - Christmas Toy's Carillon Natale Variopinto, Decorazione Natalizie, Decorazioni, Porcellana,Metallo,Plastica
Villeroy & Boch - Christmas Toy's Carillon Natale Variopinto, Decorazione Natalizie, Decorazioni, Porcellana,Metallo,Plastica
87,12 €
Immagine Vedi su Amazon

Hallmark decorazione per albero di Topolino

Hallmark Decorazione per albero di Topolino
Hallmark Decorazione per albero di Topolino e maglione oversize, decorazione per albero Disney, ornamento da appendere per Natale, regali di Natale
Hallmark Decorazione per albero di Topolino e maglione oversize, decorazione per albero Disney, ornamento da appendere per Natale, regali di Natale
12,93 €
Immagine Vedi su Amazon

Perfetta per condividere la magia di Disney con i più piccoli, questa decorazione per l'albero di Natale di Hellmark raffigura il personaggio di Topolino in una simpatica posa. L'addobbo da collezione è realizzato in resina resistente e presenta un comodo gancio rosso per poggiarlo comodamente sui rami. Le dimensioni compatte misurano soltanto 7 x 8,8 x 3,5 cm.

Altre decorazioni Hellmark per l'albero di Natale a tema Disney:

Hallmark Decorazione per albero di Topolino e Minnie, decorazione per albero Disney, ornamento da appendere per Natale, regali di Natale
Hallmark Decorazione per albero di Topolino e Minnie, decorazione per albero Disney, ornamento da appendere per Natale, regali di Natale
15,83 €
Immagine Vedi su Amazon
Hallmark Ornamento natalizio in vetro soffiato a punto, decorazione per albero di Lilo e Stitch, ornamento da appendere Disney, ornamento natalizio da appendere, regali per Natale
Hallmark Ornamento natalizio in vetro soffiato a punto, decorazione per albero di Lilo e Stitch, ornamento da appendere Disney, ornamento natalizio da appendere, regali per Natale
19,75 €
Immagine Vedi su Amazon
Hallmark Ornamento in vetro imperiale Stormtrooper, decorazione per albero di Star Wars, ornamento da appendere in vetro, ornamento natalizio da appendere, regali per Natale
Hallmark Ornamento in vetro imperiale Stormtrooper, decorazione per albero di Star Wars, ornamento da appendere in vetro, ornamento natalizio da appendere, regali per Natale
21,50 € (0,80 € / unità)
Immagine Vedi su Amazon

Biancheria da tavola Spode

Spode Christmas Tree Kitchen Biancheria da tavola
Spode Christmas Tree Kitchen Biancheria da tavola Avorio Collezione Albero di Natale, Cotone, 70 x 52 inch (Rectangular)
Spode Christmas Tree Kitchen Biancheria da tavola Avorio Collezione Albero di Natale, Cotone, 70 x 52 inch (Rectangular)
52,70 €
Immagine Vedi su Amazon

Se siete indecisi sulle decorazioni da aggiungere alla vostra tavola per la cena della Vigilia di Natale potete partire dalla tovaglia Christmas Tree Kitchen di Spode. L'elegante tessuto in avorio con fantasia a forma di alberi e foglie è interamente costituito da cotone resistente, facile da lavare in lavatrice e da mettere in asciugatrice a basse temperature. Questo formato misura 70 x 52 cm, ma il prodotto è disponibile con simensioni più piccole o più grandi.

Altre tovaglie a tema natalizio da non lasciarsi scappare:

Tovaglie con albero di Natale bianco 140 × 220 cm Tovaglia rettangolare Natale Party
Tovaglie con albero di Natale bianco 140 × 220 cm Tovaglia rettangolare Natale Party
26,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Manifattura Tessile Tovaglia Natalizia Gobelin Lurex - Disegno 6, Rettangolare x6 180
Manifattura Tessile Tovaglia Natalizia Gobelin Lurex - Disegno 6, Rettangolare x6 180
40,00 €
Immagine Vedi su Amazon
Arquiel Tovaglia Albero Di Natale Fattoriahouse Inverno Rettangolare Di Tovaglie Impermeabile, Copritavolo Stampato Lavabile Tessuto Per Ristorante Decorazione (152×213 Cm)
Arquiel Tovaglia Albero Di Natale Fattoriahouse Inverno Rettangolare Di Tovaglie Impermeabile, Copritavolo Stampato Lavabile Tessuto Per Ristorante Decorazione (152×213 Cm)
19,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Piatto da dessert Villeroy & Boch Toy's Delight

Piatto da dessert Villeroy & Boch Toy's Delight
Villeroy & Boch Toy's Delight 1485852642 Piatto Dessert in Porcellana a Tema Natalizio, Bianco/Multicolore, 240 mm, 1 Pezzo
Villeroy & Boch Toy's Delight 1485852642 Piatto Dessert in Porcellana a Tema Natalizio, Bianco/Multicolore, 240 mm, 1 Pezzo
24,75 €
Immagine Vedi su Amazon

Le magnifiche decorazioni natalizie disponibili in tre varianti di colore e il bordo ondulato contraddistinguono questo piatto da dessert di Villeroy & Boch Toy's realizzato in porcellana robusta di qualità premium. Il suo diametro misura 24 cm, indicato per poggiare su un tavolino da caffè o su un vassoio da colazione.

Altre decorazioni da tavolo da non lasciarsi sfuggire:

THUN, Piattino Dessert in Porcellana, Collezione Sorprese di Natale, Piattino Dessert Limited Edition 2024 da Collezione, Idea Regalo per Natale, Ø 19,3 cm
THUN, Piattino Dessert in Porcellana, Collezione Sorprese di Natale, Piattino Dessert Limited Edition 2024 da Collezione, Idea Regalo per Natale, Ø 19,3 cm
16,90 €
Immagine Vedi su Amazon
Villeroy & Boch Winter Bakery Delight Piatto Pasticceria, Rettangolare, Porcellana, Bianco/Rosso, Piccolo
Villeroy & Boch Winter Bakery Delight Piatto Pasticceria, Rettangolare, Porcellana, Bianco/Rosso, Piccolo
38,00 €
Immagine Vedi su Amazon
THUN, Piatto a Forma di Stella in Porcellana, Collezione Sorprese di Natale, Piatto da Collezione, Idea Regalo per Natale, Ø 30 cm
THUN, Piatto a Forma di Stella in Porcellana, Collezione Sorprese di Natale, Piatto da Collezione, Idea Regalo per Natale, Ø 30 cm
26,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Nutella Calendario Avvento 2025

Nutella Calendario Avvento 2025
Nutella - Calendario Avvento 2025, 24 Deliziose Sorprese Nutella con Snack e Gadget, Idea Regalo Natale, Confezione da 528 Grammi
Nutella - Calendario Avvento 2025, 24 Deliziose Sorprese Nutella con Snack e Gadget, Idea Regalo Natale, Confezione da 528 Grammi
29,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Come ogni anno, il calendario dell'avvento è una tradizione immancabile, sopratutto per i bambini più piccoli. Per prepararvi al Natale la confezione delle sorprese Nutella del 2025 da 528 g contenente una serie di gadget e snack è la soluzione migliore. All'interno potete trovare 7 Nutella B-Ready, 7 scatole di Nutella spalmabile da 15 g, 4 pacchi da 3 di Nutella Biscuits e 2 Nutella & Go.

Altri calendari dell'avvento da non perdere nel 2025:

Kinder Surprise & Friends - Calendario Avvento 2025, 29 Cioccolatini Assortiti con Cioccolato al Latte Kinder,Senza Glutine,con Speciale Videomessaggio da Babbo Natale,Idea Regalo,Confezione da 370 gr
Kinder Surprise & Friends - Calendario Avvento 2025, 29 Cioccolatini Assortiti con Cioccolato al Latte Kinder,Senza Glutine,con Speciale Videomessaggio da Babbo Natale,Idea Regalo,Confezione da 370 gr
19,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Ferrero Prestige - Calendario Avvento 2025, 24 Specialità Assortite Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen e Mon Chéri, Idea Regalo, Confezione da 239 gr
Ferrero Prestige - Calendario Avvento 2025, 24 Specialità Assortite Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen e Mon Chéri, Idea Regalo, Confezione da 239 gr
20,56 €
Immagine Vedi su Amazon
Venchi, Calendario Avvento 2025 Classico, 24 Cioccolatini Assortiti Granblend Latte e Extra Fondente 75%, Edizione Limitata, 181 Gr, Senza Glutine, Senza Coloranti e Conservanti, Idea Regalo Natale
Venchi, Calendario Avvento 2025 Classico, 24 Cioccolatini Assortiti Granblend Latte e Extra Fondente 75%, Edizione Limitata, 181 Gr, Senza Glutine, Senza Coloranti e Conservanti, Idea Regalo Natale
15,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Monopoly Christmas Edition

Gioco da tavolo Monopoly Christmas Edition

Se state cercando un modo per divertirvi in compagnia durante le festività il gioco da tavolo Monopoly è sicuramente la scelta giusta. Acquistando la Christmas Edition potete scegliere il vostro tolken a tema preferito e immergervi nell'atmosfera natalizia con caselle decorate.

Altri giochi da tavolo da non lasciarsi scappare:

13%
Ravensburger - La Ruota Della Fortuna | Giochi Da Tavolo Adulti | Gerry Scotti | Giochi Da Tavolo Divertenti 14+ Anni | Gioco Da Tavola | 3+ Giocatori | Regalo Natale
Ravensburger - La Ruota Della Fortuna | Giochi Da Tavolo Adulti | Gerry Scotti | Giochi Da Tavolo Divertenti 14+ Anni | Gioco Da Tavola | 3+ Giocatori | Regalo Natale
34,90 €
39,99 €
Immagine Vedi su Amazon
9%
Mattel Games - Pictionary, l'iconico gioco da tavolo per tutta la famiglia, 2 squadre con indizi in italiano, pennarelli cancellabili, lavagnette e clessidra, giocattolo per bambini, 8+ anni, JDY01
Mattel Games - Pictionary, l'iconico gioco da tavolo per tutta la famiglia, 2 squadre con indizi in italiano, pennarelli cancellabili, lavagnette e clessidra, giocattolo per bambini, 8+ anni, JDY01
22,85 €
24,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Glop Safari - Giochi da tavolo bambini e famiglie 6, 7, 8, 9... anni, partite veloci e divertenti, 2-6 giocatori, scatola compatta da viaggio, Gioco di carte, regalo
Glop Safari - Giochi da tavolo bambini e famiglie 6, 7, 8, 9... anni, partite veloci e divertenti, 2-6 giocatori, scatola compatta da viaggio, Gioco di carte, regalo
7,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Amazon Essentials Unisex

Immagine
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Pigiami in cotone aderenti Unisex Bambini e Ragazzi, Star Wars Winter - Kids, 6-7 anni
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Pigiami in cotone aderenti Unisex Bambini e Ragazzi, Star Wars Winter - Kids, 6-7 anni
21,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Stampe che illustrano i vostri personaggi Disnsey preferiti e fantasie a tema Natalizio, il pigiama Amazon Essentials Unisex è l'ideale per mettersi comodi in attesa delle feste. Sono ricamati completamente in cotone aderente, da lavare in lavatrice a media temperatura. Le taglie disponibili vanno da 12 mesi fino a 11-12 anni.

Altri pigiami per tutta la famiglia da non perdere:

Amazon Essentials Pigiama con Maglia a Maniche Lunghe e Pantaloni in Flanella Leggera Donna, Rosso Ciliegia/Nero A Quadri Grandi Classici, M
Amazon Essentials Pigiama con Maglia a Maniche Lunghe e Pantaloni in Flanella Leggera Donna, Rosso Ciliegia/Nero A Quadri Grandi Classici, M
26,60 €
Immagine Vedi su Amazon
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Set da Notte Pigiama in Flanella Uomo, Star Wars Holiday - Mens, L
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Set da Notte Pigiama in Flanella Uomo, Star Wars Holiday - Mens, L
24,60 €
Immagine Vedi su Amazon
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Pigiama in cotone aderente Uomo, Star Wars Logo - Mens Snug-fit, L
Amazon Essentials Disney | Marvel | Star Wars Pigiama in cotone aderente Uomo, Star Wars Logo - Mens Snug-fit, L
27,99 €
Immagine Vedi su Amazon
Speciale Black Friday 2025
Quale Compro Team
Immagine
