In arrivo il Black Friday 2025: i migliori prodotti di Natale da acquistare prima della settimana nera

Il Black Friday è la festa degli sconti più attesa dell’anno che inaugura lo shopping natalizio. Quest’anno, arriverà il 28 novembre in tutti gli store, sia fisici che online, ma sarà anticipata dal Black Week, che durerà dal 24 novembre fino al primo dicembre, giorno del Cyber Monday.

Il mese di novembre si è però già aperto con offerte super vantaggiose promosse dallo store Amazon. Già dalla giornata di oggi, infatti, potete approfittare dei prezzi al ribasso su prodotti di diverse categorie, come articoli natalizi, capi di abbigliamento, dispositivi elettronici e cura della casa per cominciare ad acquistare i regali di natale.

Quando inizia il Black Friday

Il Black Friday è una festa americana che ricorre il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. La tradizione, che quest’anno cade il 28 novembre, inaugura lo shopping di Natale con numerosi sconti sia nei negozi fisici che sugli store online.

Le offerte però saranno anticipate dal Black Week, la settimana delle offerte che inizierà ufficialmente il 24 novembre e terminerà con il Cyber Monday del 1 dicembre, giorno dedicato alle offerte sui prodotti elettronici.

In attesa del Black Friday 2025, Amazon ha già annunciato dall’inizio del mese centinaia di promozioni e prezzi al ribasso su prodotti di diverse categorie, come articoli natalizi, cura della casa, capi di abbigliamento e dispositivi elettronici.

I migliori prodotti di Natale da acquistare in attesa del Black Friday

L'arrivo della settimana del Black Friday offre numerosi sconti e offerte per addobbare casa in vista delle festività natalizie. Di seguito, vi indichiamo i prodotti più vantaggiosi da non lasciarsi scappare su Amazon in attesa della festa delle offerte.

Albero Di Natale Brigos

Se volete rinnovare le decorazioni in vista delle prossime festività natalizie allora potreste partire dall'albero di Natale di Brigos. Nonostante si tratti di un albero artificiale in PVC, l'effetto è davvero realistico, con foglie folte e aghi di pino che aggiungono un'atmosfera naturale agli addobbi. È disponibile nel doppio formato da 150 cm e da 210 cm.

Yitahome Albero di Natale con neve

Disponibile in varie dimensioni o con aggiunta di luci, questo albero di Natale Yitahome è perfetto per chi ricerca un effetto innevato per le sue decorazioni casalinghe. Il pino artificiale in PVC è strutturato in tre elementi sovrapponibili con una stabile base in alluminio a forma di X. Dona un effetto realistico all'ambiente, grazie ai folti rami di 880 punte.

Luccika mantello luminoso per l'albero di Natale

Indicato per alberi di Natale da 180 a 230 cm, ma disponibile anche in formati minori con piccole differenze di prezzo, il mantello luminoso Luccika vanta 240 luci LED multicolore da 3 mm e 8 giochi di luce per diversificare l'illuminazione della vostra casa. Il cavo di colore verde è lungo 10 m ed è impermeabile al grado IP44, per cui può essere applicato anche su alberi all'esterno.

Statuetta natalizia Villeroy & Boch Christmas Toy's Memory

Per chi è alla ricerca di un addobbo natalizio che dia un tocco in più all'atmosfera festiva di casa, questa statuetta in porcellana Villeroy & Boch è la soluzione migliore. La raffigurazione degli animali nel bosco è ricca di dettagli e costituita da porcellana dura di alta qualità. Misura 23 x 17 x 17 cm e pesa circa 1kg.

Hallmark decorazione per albero di Topolino

Perfetta per condividere la magia di Disney con i più piccoli, questa decorazione per l'albero di Natale di Hellmark raffigura il personaggio di Topolino in una simpatica posa. L'addobbo da collezione è realizzato in resina resistente e presenta un comodo gancio rosso per poggiarlo comodamente sui rami. Le dimensioni compatte misurano soltanto 7 x 8,8 x 3,5 cm.

Biancheria da tavola Spode

Se siete indecisi sulle decorazioni da aggiungere alla vostra tavola per la cena della Vigilia di Natale potete partire dalla tovaglia Christmas Tree Kitchen di Spode. L'elegante tessuto in avorio con fantasia a forma di alberi e foglie è interamente costituito da cotone resistente, facile da lavare in lavatrice e da mettere in asciugatrice a basse temperature. Questo formato misura 70 x 52 cm, ma il prodotto è disponibile con simensioni più piccole o più grandi.

Piatto da dessert Villeroy & Boch Toy's Delight

Le magnifiche decorazioni natalizie disponibili in tre varianti di colore e il bordo ondulato contraddistinguono questo piatto da dessert di Villeroy & Boch Toy's realizzato in porcellana robusta di qualità premium. Il suo diametro misura 24 cm, indicato per poggiare su un tavolino da caffè o su un vassoio da colazione.

Nutella Calendario Avvento 2025

Come ogni anno, il calendario dell'avvento è una tradizione immancabile, sopratutto per i bambini più piccoli. Per prepararvi al Natale la confezione delle sorprese Nutella del 2025 da 528 g contenente una serie di gadget e snack è la soluzione migliore. All'interno potete trovare 7 Nutella B-Ready, 7 scatole di Nutella spalmabile da 15 g, 4 pacchi da 3 di Nutella Biscuits e 2 Nutella & Go.

Monopoly Christmas Edition

Se state cercando un modo per divertirvi in compagnia durante le festività il gioco da tavolo Monopoly è sicuramente la scelta giusta. Acquistando la Christmas Edition potete scegliere il vostro tolken a tema preferito e immergervi nell'atmosfera natalizia con caselle decorate.

Amazon Essentials Unisex

Stampe che illustrano i vostri personaggi Disnsey preferiti e fantasie a tema Natalizio, il pigiama Amazon Essentials Unisex è l'ideale per mettersi comodi in attesa delle feste. Sono ricamati completamente in cotone aderente, da lavare in lavatrice a media temperatura. Le taglie disponibili vanno da 12 mesi fino a 11-12 anni.

