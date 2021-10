Come curare la barba: la guida completa con 10 regole e i prodotti più efficaci Curare la barba è molto importante per gli uomini, sia per chi vuole farla crescere, sia per chi ha già una bella barba lunga e vorrebbe darle un aspetto più ordinato. Non è facile, però. Per aiutarvi, abbiamo scritto questa guida su come curare la barba, con tutte le regole da seguire, i prodotti da utilizzare e alcuni consigli per farla crescere sana e bella.

Curare la barba è molto importante per gli uomini, sia per chi ha una barba corta e vuole farla crescere, sia per chi ha già una bella barba lunga e vorrebbe darle un aspetto meno trasandato.

La barba è di tendenza e conferisce a chi la porta un aspetto interessante, è vero, ma comporta non pochi fastidi: in fase di crescita provoca prurito, si sporca facilmente, può crescere a chiazze e, se non spuntata regolarmente, si rovina, proprio come i capelli. Insomma, non basta smettere di rasarsi e lasciarla crescere!

Per aiutarvi, abbiamo scritto questa guida su come curare la barba, con tutte le regole da seguire, i prodotti da utilizzare e alcuni consigli per farla crescere sana e bella. Date un'occhiata!

Le 10 regole da seguire per curare la barba

Per curare la barba occorre seguire 10 regole indispensabili utili per farla apparire sempre in ordine. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, infatti, basta prestare un po' di attenzione per ottenere i risultati desiderarti. Non tutti sanno, infatti, che è importante lavare la barba, spazzolarla ogni giorno e spuntarla regolarmente.

Ecco i 10 consigli da seguire:

1. Non spuntare e non tagliare la barba

La prima cosa da fare per far crescere la barba è armarsi di tanta pazienza! Prima di darle la forma desiderata, infatti, bisogna raggiungere una buona lunghezza. Lasciatela crescere per 3 o 4 mesi, non tagliatela. Non è necessario neanche spuntarla. In questo modo risolverete anche il problema della barba a chiazze, perché lentamente tutte le zone vuote verranno coperte dai peli sani, forti e folti.

Ignorate il prurito, dovuto al fatto che la pelle deve abituarsi alla presenza di tutti quei peli, e non cedete alla tentazione di radervi!

2. Seguite una sana alimentazione

Anche l'alimentazione è molto importante per la crescita della barba. Cercate di avere una dieta sana e bilanciata, a base di cibi ricchi di vitamine e sali minerali, come frutta e verdura di stagione, e acidi grassi Omega 3 e 6, come salmone, frutta secca e avocado. Se l'alimentazione non basta, potete assumere integratori specifici, come quelli di biotina, una vitamina del gruppo B. Inoltre, cercate di dormire a sufficienza ed evitare lo stress eccessivo.

Regolate il sonno

Come accade ad ogni parte del corpo, anche la barba risente di un sonno poco regolare. Dormire bene aiuta la barba a crescere meglio e ad avere un aspetto migliore. Il famoso "sonno di bellezza" non è solo una leggenda!

3. Fate attenzione all'igiene

Lavare la barba è fondamentale, perché tra i peli si accumula sporcizia, come residui di cibo, polvere, polline, e di conseguenza batteri. Non bisogna, però, esagerare con i lavaggi: va bene lavarla con sola acqua ogni giorno quando vi lavate il viso, ma la pulizia profonda con il sapone va fatta due o al massimo tre volte a settimana.

Vi consigliamo di usare uno shampoo specifico per barba, in grado di rimuovere il sebo in eccesso accumulato, senza seccarla troppo. Se avete la barba molto lunga, applicate anche un balsamo per ammorbidirla e sciogliere i nodi. Se, invece, avete la barba corta, potete usare anche un comune sapone.

4. Asciugate bene il viso

Dopo aver lavato la barba, asciugate bene il viso con un asciugamano. L'umidità può creare danni alla pelle, seccarla più del dovuto e, quindi, rovinare la crescita della barba, mandando a monte tutti i vostri sforzi.

Attenzione: non dovete strizzare o frizionare le lunghezze, basta tamponare. Per velocizzare l'asciugatura, potete utilizzare anche il phon.

5. Usate una spazzola

Altra regola importantissima: spazzolare la barba ogni giorno, per pettinare i peli e dargli la giusta direzione, rimuovere polvere e altri residui di sporco, distribuire uniformemente gli oli naturali prodotti dalla pelle e sciogliere i nodi.

Ovviamente, per spazzolarla bisogna aspettare che sia lunga almeno 4-5 centimetri.

6. Spuntate la barba regolarmente

Una volta raggiunta una lunghezza di 4-5 cm, potete iniziare a dare forma alla vostra barba, scegliendo uno stile adatto.

È necessario spuntarla periodicamente per renderla simmetrica, perché non tutti i peli crescono alla stessa velocità e in modo omogeneo. Vi consigliamo anche di radere la parte superiore delle guance e l'area sotto il collo, dandole una forma di U, per dare alla barba un aspetto più ordinato.

Se utilizzate un rasoio elettrico, impostate la rasatura ad un massimo di un centimetro: impiegherete più tempo, ma potrete lavorare con maggiore precisione.

7. Scegliete il vostro look

Quando la barba è abbastanza lunga, potete iniziare a pensare allo stile con cui volete portarla. Ovviamente, dovete tenere conto del mondo in cui cresce la vostra peluria. Esistono diversi tipi di barba, oltre che diverse forme del viso, e ognuno deve trovare la soluzione che più fa al proprio caso.

Se alcune zone sono rade, non aspettate miracoli, ma pensate a definire bene barba e baffi, in modo che questo "difetto" non si noti.

8. Modellate la barba con la cera

Se avete in mente lo stile che dovrebbe avere la vostra barba, ma non riuscite a domare i vostri peli, aiutatevi con la cera.

Grazie a questo prodotto naturale, sarà facile ottenere la forma desiderata ed essere sempre in ordine, anche in fase di crescita, durante la quale non potete aiutarvi con rasoi e forbici.

9. Idratate la pelle

Per prevenire la formazione di grasso e forfora sul viso e per ammorbidire i peli, bisogna applicare qualche goccia di olio per barba sia sulla cute che sui peli o, in alternativa utilizzare un sapone da barba prima di procedere con la rasatura.

10. Rinfrescate la cute dopo la rasatura

Dopo aver passato il rasoio o aver modellato la barba con le forbici, è possibile notare l'insorgere di rossori e pruriti. Una buona soluzione è quella di rinfrescare la parte con un buon dopobarba. Il contatto con un prodotto fresco placa il fastidio rapidamente.

I prodotti indispensabili per la cura della barba

Dopo aver visto come far crescere la barba e come curarla, non ci resta che vedere quali sono i prodotti indispensabili da utilizzare. Il primo prodotto da avere, indispensabile per barbe di qualsiasi lunghezza, è lo shampoo.

Non dimenticate anche un balsamo e un buon olio nutriente, per ammorbidire i peli, una spazzola per pettinarli e delle forbici per spuntarle. Anche un regolabarba può essere molto utile per regolare la lunghezza in modo uniforme. Infine, vi servono un rasoio, un pennello da barba e un sapone per radere i bordi in modo preciso. La scelta del rasoio da utilizzare nel quotidiano è una questione strettamente personale: ci sono uomini che preferiscono il rasoio elettrico, i fan della rasatura old school che prediligono il rasoio a mano libera o il rasoio di sicurezza.

Potete pensare di acquistare i vari prodotti singolarmente oppure, per risparmiare qualcosa, potete scegliere un kit barba, stando attenti a controllare che comprenda tutti gli accessori di cui avete bisogno.

Ecco alcuni prodotti che vi consigliamo:

Shampoo da barba Renée Blanche

Lo shampoo da barba di Renée Blanche ha una fragranza molto fresca ed è adatto a qualsiasi tipologia di barba. Si tratta di un prodotto appositamente pensato per detergere in profondità la barba, la pelle sottostante, e per lasciare una piacevole sensazione di idratazione. Un altro punto di forza di questo shampoo da barba, oltre all'indiscussa qualità, è la capacità di evitare l'insorgere del prurito tipico del processo di crescita della barba. Dopo l'utilizzo la barba risulta immediatamente pulita, morbida e lucente. Il rapporto qualità/prezzo di questo shampoo da barba è davvero ottimo.

Shampoo per barba Camden Barbershop Company

Lo shampoo per barba Camden Barbershop Company è un prodotto delicato, idratante e caratterizzato da una fragranza fresca e piacevole. Come lo shampoo da barba di Renée Blanche appena descritto, anche questo proposto da Camden Barbershop Company è capace di eliminare il prurito, di idratare anche la pelle sottostante e di dare alla barba un aspetto curato e ordinato. Gli ingredienti utilizzati per questo prodotto sono capaci di rendere i peli più morbidi e, contemporaneamente, di rinforzarli, mentre la vitamina E rende la barba setosa al tatto. Completamente vegano e cruelty-free, è privo si solfati, siliconi e parabeni.

Shampoo da barba di Bulldog

Arricchito con ingredienti 110% naturali e privo di coloranti artificiali o profumi sintetici, lo shampoo da barba di Bulldog è un prodotto contenente aloe vera, olio di lino e tè verde capace di rendere la barba morbida, pulita e di rafforzare i peli, stimolandone la crescita. Trattandosi di uno shampoo molto delicato è indicato anche per gli uomini con la pelle sensibile perché evita irritazioni ed idrata la pelle. Il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità e la quantità di prodotto contenuta all'interno del flacone (200 ml).

Balsamo per barba King C Gillette

Il balsamo per barba King C Gillette è arricchito con burro di cacao, un ingrediente dalle proprietà idratanti capace di ammorbidire la barba, di nutrirla e di agire anche sulla pelle. Infatti, può essere utilizzato sia come balsamo e risciacquato, sia come maschera: basta semplicemente applicare un po' di prodotto su tutta la barba e lasciarlo agire. Quando viene utilizzato come maschera non occorre risciacquarlo e non unge. Risulta molto leggero al tatto, cremoso, facile da stendere. Contiene, oltre al burro di cacao, oli vegetali, olio di argan e burro shea.

Balsamo per barba Camden Barbershop Company

Il balsamo per barba di Camden Barbershop Company ammorbidisce e dona lucentezza alla barba, lasciandole un profumo fresco di cedro e limone. È ottimo per le barbe molto lunghe e di media lunghezza, per dargli struttura, ma è indicato anche per i baffi e per il pizzetto. È realizzato esclusivamente con ingredienti naturali di altissima qualità, non contiene conservanti né profumi artificiali.

Balsamo barba Rèene Blanche

Capace di nutrire e di ammorbidire a fondo la barba, il balsamo per barba di Rèene Blanche è un prodotto dalle straordinarie proprietà idratanti ed emollienti, particolarmente indicato per gli uomini che hanno la barba folta e molto ispida. Utilizzando questo balsamo i risultati saranno visibili sin da subito: la barba risulterà morbida, lucente e più facile da pettinare. Arricchito con oli naturali, riesce ad agire in profondità non solo sui peli della barba, ma anche sulla pelle.

Olio da barba Barbershop Camden Company

L'olio di Original Camden Barbershop Company ammorbidisce la barba e le dona lucentezza, idratazione, volume. Inoltre, idrata la pelle, previene il prurito e la forfora. Grazie agli oli essenziali contenuti nella sua formula, ha un piacevole effetto tonificante e rinfrescante. Al profumo legnoso di base, si aggiungono note di cedro e limone.

Olio per barba King C Gillette

Contenuto in una pratica boccetta da 30 ml con contagocce, l'olio per barba King C Gillette è un prodotto molto efficace, capace non solo di ammorbidire i peli, ma anche di idratare la pelle: si rivela, quindi, un ottimo prodotto soprattutto per gli uomini che hanno la pelle secca. Questo prodotto è formulato al 99% con oli vegetali come l'olio di mandorle dolci, l'olio di avocado e l'olio di vinaccioli. Basta applicare qualche goccia al giorno per ottenere i risultati desiderati.

Olio da barba ZOUSZ

L'olio da barba di ZOUSZ, caratterizzato da un gradevole ed irresistibile profumo di oud nero, è un prodotto che agisce con grande efficacia sulla barba ispida e ruvida, rendendola morbida, profumata ed eliminando il fastidioso ed antiestetico effetto ispido. Riesce, inoltre, ad ammorbidire la pelle e ad evitare la formazione della forfora all'interno della barba. Può essere utilizzato su tutti i tipi di barbe (corte, medie e lunghe) e contiene esclusivamente ingredienti di origine naturale.

Sapone da barba The Goodfellas' Smile

Il sapone da barba The Goodfellas' Smile è caratterizzato da un piacevole profumo di mandorla che gli conferisce un fragranza delicata e leggermente fruttata. Si tratta di un sapone da barba che aiuta il rasoio a scorrere più facilmente sulla pelle, proteggendola da ferite, tagli accidentali e irritazioni. Per queste caratteristiche è ideale per gli uomini con la pelle sensibile. Risulta particolarmente efficace anche con i rasoi di sicurezza. Il marchio, infine, è sinonimo di affidabilità, qualità e sicurezza.

Sapone per barba Proraso

Proraso è un noto brand italiano che non ha bisogno di presentazioni. Questo sapone da barba di Proraso, dalle eccezionali capacità rinfrescanti e tonificanti, è a base di mentolo e olio di eucalipto, due ingredienti che donano una piacevole sensazione sulla pelle del viso e che gli conferiscono un profumo leggero e delicato. Per utilizzarlo basta semplicemente prelevare un po' di prodotto, metterlo all'interno di una ciotola e produrre la schiuma utilizzando un pennello. In alternativa, è possibile applicare il sapone direttamente sulla barba. Il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità, la marca e la quantità di prodotto presente nel tubetto (150 ml).

Pennello da barba Omega Roma

Anche Omega, come Proraso, è un marchio noto che garantisce massima qualità. Tra i prodotti più venduti del brand c'è il pennello da barba Omega Roma con setole sintetiche di alta qualità che garantiscono una rasatura impeccabile. Riesce, infatti, non solo a montare la schiuma alla perfezione, ma anche a risultare particolarmente morbido sulla pelle. Questo pennello da barba non perde peli e, essendo in fibra sintetica, si asciuga molto velocemente.

Spazzola con setole di cinghiale BFWood

La spazzola per barba BFWood ha setole di cinghiale 100% naturale, dalla consistenza medio-dura, e manico in legno di faggio. È consigliata soprattutto agli uomini con barba folta. La confezione include anche un pettine in legno di sandalo africano.

Spazzola da barba rotonda BFWood

Se cercate una spazzola da barba più piccola e compatta, pratica da portare in viaggio, vi consigliamo questa spazzola rotonda di BFWood. Ha setole di cinghiale medio-dure e manico in legno di noce. È delicata sulla pelle, ma allo stesso tempo riesce a distribuire bene sulla barba olio e balsamo.

Set di pettine in legno e e spazzola da barba di Ducomi Styling

Il set di Ducomi Styling comprende un pettine da barba e una spazzola da barba interamente realizzati in legno naturale. La spazzola, inoltre, presenta setole naturali di cinghiale, il materiale più indicato per la cura della barba, dei baffi e del pizzetto. Questi due accessori, entrambi compatti e perfetti per essere utilizzati anche in viaggio perché facili da inserire all'interno di un beauty case, riescono a districare anche le barbe più folte ed ispide. Le setole della spazzola sono così delicate che possono essere utilizzate anche per massaggiare l'olio da barba.

Spazzola per barba Boreal

La spazzola per barba di Boreal è un prodotto 100% Made in Italy realizzato in legno di faggio e setole di cinghiale. Risulta molto efficace perché riesce a districare facilmente anche la barba più folta ed ispida, conferendole un aspetto curato e ordinato. L'azione delle setole di cinghiale, inoltre, produce un piacevole effetto scrub che aiuta ad eliminare la pelle morta dalla barba. Le setole naturali di cinghiali risultano ugualmente delicate sulla pelle. L'impugnatura, infine, è stata progettata per essere ergonomica e per facilitare l'utilizzo della spazzola.

Rasoio di sicurezza a doppio filo Kanzy

Il rasoio di sicurezza Kanzy Double Edge è ottimo per chi ha la pelle sensibile, perché rasa a fondo ma è molto delicato. Non irrita la pelle, non la graffia e riduce il rischio di tagli accidentali. È realizzato in acciaio inossidabile cromato e funziona con comuni lame usa e getta. Oltre che per la barba, può essere usato anche per il corpo.

Rasoio a mano libera di Sapiens

Per gli uomini che preferiscono una rasatura "vecchio stile" suggeriamo il rasoio a mano libera di Sapiens. Nonostante il prezzo economico, questo prodotto si contraddistingue per l'elevata qualità della lama intercambiabile che assicura una rasatura impeccabile ma delicata. Il design è ergonomico, il manico è facile da impugnare e nella confezione sono incluse, oltre alla custodia protettiva e 20 lamette singole. Risulta perfetto per rifinire alla perfezione i contorni della barba, delle basette, dei baffi e del pizzetto.

Regolabarba Braun MGK5280 All in One

Se cercate un prodotto multifunzione per rasare e regolare barba, capelli e peli del corpo, vi consigliamo il Braun MGK5280 All in One, che include un regolabarba, un accessorio rifinitore di precisione, un rifinitore per naso e orecchie, un rifinitore corpo, un tagliacapelli e un rasoio gillette fusion5 ProGlide con tecnologia flexball. Ha ben 13 diverse impostazioni di lunghezza, funziona senza filo, con batteria ricaricabile ed è completamente impermeabile. Con una sola ricarica di 1 ora è possibile utilizzarlo per 100 minuti.

Rasoio elettrico Braun Serie 5 50-W1500s

Il rasoio elettrico Braun Serie 5 50-w1500s è dotato di 3 lame flessibili capaci di adattarsi alle linee del viso e, di conseguenza, di agevolare la rasatura. Questo rasoio elettrico è completamente impermeabile, può essere utilizzato anche sotto la doccia e lavato comodamente sotto l'acqua corrente. La pulizia, inoltre, viene agevolata dalla testina facilmente rimovibile. Un ulteriore punto di forza di questo rasoio elettrico Braun è la durata della batteria: con carica completa di un'ora è possibile utilizzarlo per tre settimane. Nella confezione è incluso un utile accessorio regolabarba.

Forbici per barba di Candure

Questo set di forbici per barba di Candure include due forbici, una per tagliare e una per sfoltire, entrambe in acciaio inossidabile giapponese e meccanismo a vite. Hanno un taglio preciso e non danneggiano peli e capelli. Le forbici, insieme a un pettine a denti stretti, sono racchiuse in un pratico astuccio in ecopelle.